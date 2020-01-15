"Тревожные звоночки" конца отношений

Когда мы начинаем серьёзные отношения с человеком, невозможно предугадать, как сильно изменится ваш партнер через определенный временной промежуток. Безусловно, всегда нужно искать компромиссы, поддерживать взаимопонимание и прислушиваться к партнеру. Но существуют определенные «тревожные звоночки», которые дадут понять женщине, что продолжать отношения, скорее всего, не стоит. Давайте их перечислим.

Неуважение

Оба партнера в отношениях должны поддерживать друг друга и взаимно дополнять. Если ваш супруг может позволить себе нелестно высказываться в ваш адрес, оскорблять и пытаться унизить, вам предстоит серьезная беседа. Вы должны дать своему мужчине понять, что подобное поведение для вас недопустимо. Если изменений после разговора не последует, хорошо задумайтесь, нужен ли вам союз с подобным человеком.

Мало внимания

Определенно, что у каждого из партнеров есть свои дела и работа, но, раз уж вы решились на совместный быт, придется чем-то жертвовать. Влюбленные должны уделять друг другу хотя бы пару часов в день. Вдвойне обидно, если ваш мужчина находит время на своих друзей, а на ваши просьбы сходить вдвоем в кино или в кафе отвечает отказом. Поэтому стоит не держать обиды в себе, а говорить о них. Возможно, вам понадобится общение с семейным психологом.

Вредные привычки

Речь пойдет не о привычке вашего мужа разбрасывать вещи или будить вас в 5 утра. Если ваш мужчина склонен часто употреблять алкоголь, развлекается наркотическими веществами или нарушает закон, не стоит приносить себя в жертву этому союзу. Множество женщин совершают распространенную ошибку - думают, что смогут повлиять на такого мужчину, заставив его измениться. Но помните, что вы не обязаны вытягивать его из болота, особенно, если он уже долгое время ведет подобный образ жизни. Если вы не замечаете от мужчины желания меняться, лучше не тратить на него свое время, ваши попытки помочь, скорее всего, будут бесполезными.

Измены

Стоит ли прощать партнеру измену? На этот вопрос каждая ответит по-разному. Если в отношениях уже давно нет искры, и ваш мужчина посматривает налево, вряд ли можно что-то изменить. Подобные отношения лучше прекратить.

Вечный контроль

Вы не должны терпеть то, как ваш муж «перетягивает на себя одеяло». Отношения должны быть на равных. Если вы замечаете, что супруг часто принимает за вас решения, заставляет отчитываться, где вы и с кем, и контролирует ваш телефон - не считайте это проявлением заботы. Вас просто пытаются подчинить своей воле. Помните, что вы взрослый человек, и никто не в праве вами управлять.

Фото: 961thebreeze.com