Какие цвета не подойдут для первого свидания

Идете на первое свидание и хотите показать себя во всей красе? Тогда специально для вас - три цвета, которые не стоит использовать в одежде для данного события. Рекомендует психолог Ричард Льюис, автор книги «Психология цвета» - специально для наших читателей мы перевели его колонку для cheatsheet.com.

Цвет настолько важен?

«Готовиться к первому свиданию - страшно и увлекательно одновременно. Помимо прочих решений (вроде выбора кафе или времени встречи), вам предстоит подобрать красивый наряд. И цвета этого наряда могут оказать огромное влияние на то, какое впечатление вы произведете.

Цвета вызывают самые разные эмоции, и благодаря многолетним исследованиям (сотни тысяч респондентов по всему миру) мы определили характеристики некоторых цветов. К слову, часто цвета ассоциируются с нашим состоянием - не зря говорят «бледный до синевы» или «позеленел от зависти». Цвет провоцирует не только психологические, но и реальные физиологические реакции - и вот три цвета, которых стоит избегать на первом свидании», - пишет Льюис.

1. желтый

«Если вы хотите убить романтическое настроение, смело надевайте желтую одежду», - комментирует Льюис. По словам психолога, желтый цвет привлекает внимание и потому часто используется в рекламе, а также в качестве основного цвета такси или школьных автобусов.

Желтый цвет стимулирует, но убивает романтику. Это скорее веселый цвет, к тому же у некоторых людей он связан с эгоизмом и предательством. Так что, если вы не клоун на детском утреннике, уберите желтый подальше.

2. оранжевый

«30% мужчин и женщин выбрали оранжевый как самый нелюбимый цвет. Еще столько же сказали, что он им просто не нравится. Участники исследования отметили, что оранжевые вещи кажутся дешевыми и забавными», - уточняет Льюис.

Интересно, что в 1951 году при схожем исследовании люди лучше относились к оранжевому. Так что, комментирует ученый, оранжевый в какой-то момент скорее всего просто вышел из моды.

3. коричневый

«Исследование показало, что лишь 4% мужчин и 1% женщин выберут коричневый как основной цвет одежды для первого свидания. В целом результаты коричневого в рейтинге цветов близки с оранжевым: около 20% женщин и 27% мужчин его не любят», - рассказывает Льюис.

Хотя коричный в сознании людей связан со стабильностью и продуманностью, людям в коричневом, по мнению опрошенных, не хватает спонтанности. Так что в глазах партнера вы покажетесь скучным и лишенным авантюризма. Поэтому и свидание с вами будет восприниматься несколько формально.

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Фото: clubklassika.ru