Какие цвета не подойдут для первого свидания
Цвет настолько важен?
«Готовиться к первому свиданию - страшно и увлекательно одновременно. Помимо прочих решений (вроде выбора кафе или времени встречи), вам предстоит подобрать красивый наряд. И цвета этого наряда могут оказать огромное влияние на то, какое впечатление вы произведете.
Цвета вызывают самые разные эмоции, и благодаря многолетним исследованиям (сотни тысяч респондентов по всему миру) мы определили характеристики некоторых цветов. К слову, часто цвета ассоциируются с нашим состоянием - не зря говорят «бледный до синевы» или «позеленел от зависти». Цвет провоцирует не только психологические, но и реальные физиологические реакции - и вот три цвета, которых стоит избегать на первом свидании», - пишет Льюис.
1. желтый
«Если вы хотите убить романтическое настроение, смело надевайте желтую одежду», - комментирует Льюис. По словам психолога, желтый цвет привлекает внимание и потому часто используется в рекламе, а также в качестве основного цвета такси или школьных автобусов.
Желтый цвет стимулирует, но убивает романтику. Это скорее веселый цвет, к тому же у некоторых людей он связан с эгоизмом и предательством. Так что, если вы не клоун на детском утреннике, уберите желтый подальше.
2. оранжевый
«30% мужчин и женщин выбрали оранжевый как самый нелюбимый цвет. Еще столько же сказали, что он им просто не нравится. Участники исследования отметили, что оранжевые вещи кажутся дешевыми и забавными», - уточняет Льюис.
Интересно, что в 1951 году при схожем исследовании люди лучше относились к оранжевому. Так что, комментирует ученый, оранжевый в какой-то момент скорее всего просто вышел из моды.
3. коричневый
«Исследование показало, что лишь 4% мужчин и 1% женщин выберут коричневый как основной цвет одежды для первого свидания. В целом результаты коричневого в рейтинге цветов близки с оранжевым: около 20% женщин и 27% мужчин его не любят», - рассказывает Льюис.
Хотя коричный в сознании людей связан со стабильностью и продуманностью, людям в коричневом, по мнению опрошенных, не хватает спонтанности. Так что в глазах партнера вы покажетесь скучным и лишенным авантюризма. Поэтому и свидание с вами будет восприниматься несколько формально.
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Фото: clubklassika.ru