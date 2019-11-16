Иногда впечатление на собеседника нужно произвести здесь и сейчас, ведь второго шанса сделать это не будет. Конечно, простой улыбкой и приятными словами здесь не отделаешься. Но есть способы, которые действительно работают.

Чаще произносить имя собеседника

Многие психологи в своих книгах рассказывают о том, что, слыша свое имя, человек располагает к собеседнику. Если оно не было расслышано, то нужно переспросить его владельца.

При разговоре по телефону лучше записать имя, чтобы не забыть. Собеседнику будет приятно - он поймет, что не безразличен.

Допустить ошибку

Удивительно, но человека можно расположить очень простым способом - допустить ошибку и дать ему исправить собеседника. Обычно же люди поступают наоборот - стараются всеми силами этого избежать, а если и свершилась какая оплошность, то показать, что ничего не случилось.

Из-за этого собеседнику приходится делать вид, что никакой оплошности и не было. Он чувствует себя неловко, ему не хочется продолжать разговор. Если же совершить ошибку, то собеседник ощущает уверенность. Ему будет льстить такая ситуация, и он станет общаться свободнее и сам не испугается ошибиться.

Похвалить от третьего лица

Прямой комплимент часто звучит неловко, к тому же не хочется, чтобы он был дежурным. Выручат слова вроде: «Вероника Павловна, Петр Иванович мне сказал, что вы - лучший специалист в нашем городе».

Комплимент, особенно относящийся к профессии, будет приятен собеседнику. Поэтому он быстро расположится к разговору.

Отражать позу собеседника

Примерно повторяя жесты человека, мы как-бы отражаем его позицию. Так, если человек сложил руки на столе, то можно сделать почти то же самое.

Или если он подпирает рукой голову, то будет неплохо поправить свои волосы. Но собеседнику не должно показаться, что его передразнивают.

Обнажить запястья

Частая демонстрация собеседнику внутренней части запястий свидетельствует о доверии к нему. Это своеобразный телесный сигнал - собеседник чувствует себя в безопасности, не ждет от человека ничего плохого.

Такое поведение подкупает. Поэтому человек располагается и свободно общается.

Проявить сочувствие

Если собеседник на что-то жалуется, то нужно проявить к нему сочувствие. К примеру, он сегодня не выспался или не успел позавтракать.

В этом случае можно произнести что-то вроде: «Как я тебя понимаю», или «Ничего, день скоро закончится». Таким образом собеседник разделяет грусть другого человека, который начинает доверять.

Оказывается, чтобы расположить к себе человека, нужно просто поднять его самооценку. Все любят похвалу и добрые слова в свой адрес, и они, несомненно, работают.

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Фото: spiritualism-japan.com