Что надо сказать, чтобы испортить любое извинение

Люди извиняются для того, чтобы сохранить или восстановить хорошие отношения с родственниками, начальством, друзьями, коллегами по работе.

Но для примирения необходимо подобрать правильные слова, иначе можно окончательно испортить ситуацию. Так считает клинический психолог и психотерапевт Харриет Лернер в своей книге «Я все исправлю. Тонкое искусство примирения».

«Простите, но...»

Обиженному человеку необходимо услышать искреннее извинение, сделанное от чистого сердца. Если к этому добавляется оговорка «но», то все благие намерения с треском проваливаются. Возможно, все сказанное после «но» будет объективным, однако это уже не имеет значения. «Но» вносит в извинение оттенок фальши.

Лучше для прощения использовать короткую фразу, чем углубляться в дебри объяснений, которые могут испортить любые благие намерения.

«Сожалею, что все так воспринимается...»

На первый взгляд кажется, что это вполне приемлемая фраза, которая выражает сожаление. И, тем не менее, здесь имеется одна тонкость. Обычное извинение направлено на действия того, кто просит прощения, а не на реакцию собеседника.

Не стоит упрекать обиженного в том, что он испытывает негативные эмоции. Суть извинения заключается в сожалении, что кто-то вел себя некорректно в отношении другого человека. А такое стремление уладить ситуацию воспринимается следующим образом: «Мне жаль, что реакция на мои совершенно разумные и справедливые доводы с вашей стороны оказалась чересчур бурной».

Если возник конфликт, стоит извиниться и прилюдно признать свою ошибку, и пообещать, что впредь подобное не повторится.

«Извините, если я...»

Ах, это короткое «если», которое заставит любого усомниться в собственной неправоте. Не стоит использовать фразы: «Извините, если я был невнимателен», либо «Извините, если мои слова показались обидными» и так далее. Правильным будет вариант: «Моя реплика была обидной. Извините, я был резок, такое больше не повторится».

«Простите меня немедленно»

Еще одна перспектива окончательно испортить отношения- считать слова извинения гарантией прощения. Извинение - это не взятка, которую можно обменять на прощение.

Когда человек извиняется, он надеется на положительный результат. Но если требовать прощение, можно получить обратную реакцию. Тот, кого обидели, почувствует давление и обидится еще больше. Чтобы извинение было принято необходимы время и пространство.

Обесцененное извинение

Извинение выглядит пустым и фальшивым, когда человек не пытается исправить ситуацию. Можно трижды извиниться за пролитый на пол чай, но этого будет недостаточно, если виновный не поможет вытереть лужу. Если же пятно от разлитого соуса растеклось по новой скатерти, необходимо предложить почистить вещь в химчистке за свой счет. Если нет возможности посетить друга в день рождения, нужно тут же выдвинуть другой вариант встречи. Таким образом, человек проявит свою заботу.

Почему извиняться полезно

Харриет Лернер считает, что «извини меня» - два очень важных слова в любом языке мира. Когда они звучат, то это величайший дар для обиженного человека. Извинение помогает избавиться от душевных страданий, возмущения, горечи. Оно возвращает людям гармоничные отношения, доверие, уважение.

Извинение облегчает душу того, кто был неправ, кто обидел другого человека. Осознание собственных ошибок является основой самоуважения и зрелости. Искреннее извинение вызывает позитивный отклик в сердцах окружающих.

Искреннее извинение - приятный сюрприз для любых отношений. Обе стороны будут чувствовать себя увереннее, зная, что смогут признать свою неправоту и сохранить добрые отношения. Извинения помогают людям стать более счастливыми.

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