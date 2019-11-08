Почему мужчины долго скрывают свои чувства

Лариса Парфентьева - автор книги «100 способов изменить жизнь», пишет о том, как вести себя с мужчинами из прошлого, которые неожиданно появляются спустя годы с признанием в любви.

20 лет спустя

Одна красивая женщина 37 лет от роду пришла на встречу одноклассников спустя 20 лет после окончания школы. И вдруг там услышала от своего одноклассника сокровенное признание. Он сказал, что все эти годы любил только ее одну.

Женщина была огорошена, она состояла в счастливом браке и не собиралась ничего менять в своей жизни. Но все же начала осторожно выспрашивать о причине столь долгого молчания. Оказалось, что еще до ее замужества одноклассник несколько раз порывался написать ей, но так и не решился. Ему казалось, что она заслуживает более достойного мужчину. А свое сожаление он выражал в песнях, таких как «Почему ты не моя?», которые отправлял на телефон любимой.

Другая история напоминает первую, с той разницей, что «молчуну» исполнилось уже 60 лет. Он признался своей любимой женщине, что все сорок лет ежедневно думал о ней и писал в дневнике о том, как ждет встречи.

С одной стороны, все это выглядит очень трогательно, а с другой - мужчины молчали 20-40 лет и к чему теперь запоздалое признание.

Мнение мужчины

Антон - молодой человек 20 лет с первого взгляда серьезно влюбился в девушку Аню. Несколько раз пригласил ее на свидание. С его стороны были такие сильные чувства, что каждый раз перед свиданием юноша выпивал сто грамм для храбрости, а при встрече с любимой не мог проронить ни слова. Аня сделала вывод, что он нелюдимый, а Антон с перепугу перестал приглашать ее на свидания.

Через несколько месяцев молодой человек уехал на работу в США, прожил там шесть лет и постоянно думал о любимой. В его голове родился идеальный образ, окутанный неземным ореолом. Ему стало казаться, что именно Аня - совершенство, любовь всей его жизни. Тогда юноша решил бросить престижную работу, вернуться в Москву и влюбить в себя Аню.

Антон прилетел и стал общаться с Юрой, младшим братом Ани. От него он узнал, что девушка вышла замуж, родила ребенка, но несчастлива в браке и собирается разводиться с мужем. Юра устроил встречу Антона с Аней. Молодой человек весь трепетал в ожидании долгожданного свидания. Но когда появилась угрюмая женщина, его сердце упало. Пообщавшись с Аней один час, Антон понял, что эта недовольная жизнью женщина его не привлекает. Все эти годы он жил выдуманным образом. Его иллюзии рассеялись.

Вот уже несколько лет Антон избегает встреч с девушками, так как не доверяет своим эмоциям.

Какие чувства вызывает запоздалое признание?

Самое страшное, что человек даже не попробовал что-то сделать. Он всю жизнь прожил с сожалением о прошлом, постоянно мучил себя вопросом: «Почему не попытался что-то изменить?»

Определенной категории людей нравится страдать, плохо себя чувствовать. Они даже наслаждаются своей печалью, сердечной болью. Их психика так устроена, что ей выгоднее страдать, чем действовать.

В опросе 60-70 летних людей в пятерке страхов всегда фигурирует признание: «Мало проводили времени с любимыми».

Чтобы не сожалеть о том, что не было сделано, нужно действовать здесь и сейчас.

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Фото: mulhermagnetica.com.br