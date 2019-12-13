Психология привлекательности - советы эксперта

Задумывались ли вы о том, как стать более привлекательным? Мы сейчас говорим не о чисто физических данных, а о психологических моментах - у всех нас в окружении есть люди, с которыми приятно общаться и работать. Что их выделяет - и как в любой компании стать центром притяжения, а не скучать на диване, уткнувшись в телефон? Ванесса ван Эдвардс, автор бестселлера «Captivate: наука общения» и психолог, изучающий тонкости нашего поведения, знает ответ.

Хитрость 1: важнее всего первые 30 секунд

Ученые достаточно давно вынесли вердикт: наш мозг определяет, интересен ли ему конкретный человек, за 30 секунд. Уже в первые несколько секунд встречи мозг оценивает собеседника и выносит вердикт. А согласно тестам Налини Амбади из Университета Тафтса, верхняя граница скорости - 6 секунд. Именно столько понадобилось подопытным, чтобы оценить по видео, будет успешен тот или иной учитель или нет. После сверки результатов оценки и реальных успехов учителей оказалось, что даже 6-секундный ролик позволяет точно это определить.

О способах произвести первое впечатление сказано много, и мы к ним вернемся в рамках других статей, но на первое время попробуйте использовать свое тело. Вот 5 секретов, которые помогут расположить к себе собеседника:

направьте пальцы ног на собеседника;

держите руки на виду, жестикулируйте;

между телом и руками оставьте пространство, чтобы было проще как жестикулировать, так и протягивать руку для рукопожатия;

расслабьте плечи, чуть опустив их назад;

не задирайте подбородок, чтобы не создать ощущение надменности.

Хитрость 2: самая привлекательная черта

Думаете, что это чувство юмора? Интеллект? Умение увлечь аудиторию? А вот и нет, самая привлекательная наша черта - доступность! В зависимости от круга общения это может быть физическая, эмоциональная или интеллектуальная доступность, но суть всегда одна: наш собеседник спрашивает себя, будете ли вы вступать с ним в контакт.

Лучший способ показать, что вы открыты для контактов - просто сказать об этом. Покажите людям, какой тип общения вам интересен, сказав что-то вроде «Я рад, что пришел, и хотел бы найти полезные бизнес-знакомства». Поверьте - вы будете приятно удивлены реакцией. Вербальное общение - ключ к успеху, но часто людям кажется очевидным то, за чем они пришли, а их собеседникам - нет, из-за чего возникает недопонимание.

Хитрость 3: язык тела

Существуют общепринятые «языковые нормы» тела, которые помогут вам в общении:

открытый торс, грудь или живот - лучший вариант показать доступность;

скрещенные руки, сцепленные руки перед животом или руки, занятые каким-то предметом, расположенным перед грудью - признак того, что вы не ищете общения;

руки на виду - символ того, что собеседник открыт для вас. Если мы не видим рук того, с кем беседуем, мозг делает вывод, что доверять собеседнику не стоит;

худшая поза для общения в новой компании - стоять со скрещенными руками, приподняв подбородок.

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Фото: georgiatimes.info