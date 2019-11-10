Как вести себя девушке, которая хочет выйти замуж

Для того чтобы выйти замуж, достаточно соблюдать несколько правил. Существуют правила для выстраивания гармоничных, счастливых отношений с мужским полом, знать их необходимо. Как вести себя, чтобы отправиться под венец, ответим ниже.

Первое правило. Вы должны излучать счастье. Глаза должны быть веселыми, на лице должна быть улыбка. Вы не должны ругаться, быть вежливы.

Второе правило гласит, всегда необходимо следить за внешностью. Скажите, нет вредным привычкам, только правильное, здоровое питание, спорт. Одежда женственная, опрятная, аккуратная.

Правило третье. Ваше отношение к мужскому полу хорошее, вы не ставите цель выйти замуж, не влюблены, в отношениях не нуждаетесь. Здесь важно учитывать детали. Первая деталь. К мужчинам вы относитесь хорошо, вы позитивная, любите жизнь, людей.

В общении с мужчиной не заявляйте о желании выйти замуж. Мужчина во фразе я хочу замуж слышит, что женщина не хочет работать, хочет, чтобы ее содержали. Говорите, что хотите видеть рядом с собой близкого человека, с кем можно построить счастливые отношения, быть в горе и радости.

Главное правило под номером три звучит таким образом. Вы не против строить отношения с мужчинами, но это в большей степени нужно им, не вам. Ваша жизнь не зависит от парней, она только ваша. Сделайте так, чтобы мужчина был заинтересован в отношениях больше вас.

Мужчины-охотники. В этом главное отличие девушек от мужчин. Мужчине нужно завоевывать. Не нужно первой проявлять инициативу, иначе интерес мужчины быстро утихнет. Мужчина должен чувствовать, что ему отношения нужно больше.

Ведите себя сдержанно, не «пяльтесь» на мужчину. Когда наберетесь опыта, можете проявить инициативу, сейчас будьте приветливыми. На первом свидании не сводите глаз с мужчины. Взгляд должен быть кокетливым.

Когда мужчина позовет вас погулять, подумайте секунд пять, затем соглашайтесь. Заставьте мужчину понервничать. Ведите себя так, словно вас трудно завоевать. Никогда не стоит проявлять инициативу первой. Не ищите «случайных» встреч, не пишите, не звоните первой.

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Фото: vsetoje.livejournal.com