Почему работа над отношениями не имеет смысла

Множество изданий о счастливом браке советуют нам постоянно работать над отношениями. Но, вернувшимся домой после трудового дня утомленным людям, не слишком ли тяжело продолжать работу теперь уже на личном фронте? А если развод будет более гуманным вариантом, чем необходимость подгонять себя под другого человека?

Зачем?

В эпоху Средневековья женщины не имели возможности получить образование и достойную работу. В те времена замужество было необходимо для выживания. Мужчина после трудового дня возвращался домой, чтобы расслабиться, а его жена начинала работать над отношениями. То есть делала все для того, чтобы ублажить кормильца. Здесь все обязанности четко распределены.

Затем пришло время, когда представительницы слабого пола обрели права и способность выживать самостоятельно. Вроде бы необходимость в замужестве отпала, но не иметь мужа считалось неприличным. Поэтому женщины старались хоть за кого-нибудь выйти замуж и после рабочего дня трудились над отношениями, даже если мужчина зарабатывал меньше супруги. Это был очень тяжелый период, женщины уже не хотели брать весь груз отношений на себя, а мужчины не могли. Вместе с тем модные журналы учили быть самодостаточными. В итоге женщина стригла волосы, если муж был против, а он ходил с друзьями на рыбалку назло жене. Жизнь становилась невыносимой, но они оставались вместе ради жилья, детей, общественного мнения. Да и вообще принято сохранять брак и работать над отношениями.

Сейчас мы живем в замечательное время, когда замужество уже не обязательно. За это стоит поблагодарить репродуктивные и бьюти технологии, позволяющие женщине до сорока лет родить ребенка, сохранить молодость. А к этому возрасту приходит мудрость, которая не даст переживать из-за того, что о семейном статусе думают окружающие.

В наши дни поводом для замужества являются настоящая любовь и полная совместимость партнеров.

Любовь как пазлы

Практически всегда новобрачные кажутся друг другу идеальными пазлами. Но через несколько месяцев совместной жизни возникают проблемы. И наблюдается такой парадокс - чем больше пара трудится над отношениями (сосредотачиваясь на проблемах), тем меньше точек соприкосновения у партнеров.

Есть мнение, что через полгода брака кипение гормонов идет на убыль и приходит трезвая оценка спутника жизни. Но в действительности все просто, люди имеют свойство все время меняться, этому способствуют физиологические и социальные факторы. Но если партнер примет во внимание: как личные перемены влияют на отношения, то первоначальное совпадение сохранится.

Иначе говоря, если супруг хочет научиться прыгать с парашютом или стать автогонщиком, то должен спросить у жены, готова ли она ухаживать за ним после перелома позвоночника.

Многие мужчины, и женщины считают, что их надо любить такими, какие они есть. И в этом заключается главная ошибка: если кого-то уже полюбили таким, как есть, не надо менять в себе ничего без согласия партнера. Иначе придется выбирать между изменениями и отношениями.

Такие, как есть

Для многих обычных мужчин и женщин согласование перемен происходит естественно и незаметно. Каждый сам решает: расценивать это как работу над отношениями или нет.

Однажды, спустя 10 лет после замужества, женщина замечает, что брюки не хотят застегиваться. Тут она вспоминает, что мужу всегда нравились худощавые девушки и интересуется, будет ли он любить ее, если она потолстеет. Он отвечает: «Нет». У жены есть выбор: сохранить лишние килограммы и обновить гардероб или потерять мужа и хорошую форму. Она предпочла похудеть и сохранить семью, используя возможности фитнес центра и диеты.

Бывают ситуации, когда необходима помощь психолога. К примеру, в том случае, когда каждый партнер постоянно меняется назло спутнику жизни и оба оказываются в состоянии полной несовместимости. Поэтому не стоит устраивать рискованные эксперименты с личной жизнью, которые могут ее полностью разрушить.

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Фото: zenskimagazin.rs