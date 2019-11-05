Мужчины и женщины переживают депрессию по-разному

Депрессия является одним из самых сложных заболеваний, с которыми нужно бороться и справляться. Отчасти это связано с тем, что она может оставаться недиагностированной в течение многих лет. Многие люди страдают от депрессии, не понимая, что проблемы, с которыми они сталкиваются, и то, как они себя чувствуют, могут быть решены и улучшены посредством помощи, времени и усилий. И хотя каждый может страдать от депрессии, существуют некоторые существенные различия в том, как депрессия влияет на мужчин и женщин.

Хотя есть несколько симптомов депрессии, которые являются общими, способы как мужчины и женщины переживают депрессию различаются. Поэтому понимание того, как распознать симптомы депрессии и различия в их выражении у мужчин и женщин, жизненно важно, когда вы помогаете себе или кому-то, кого вы любите.

Общие признаки депрессии

Как уже упоминалось, есть несколько симптомов депрессии, которые являются общими как для мужчин, так и для женщин. Некоторые из этих признаков включают в себя:

Чувство безнадежности и отчаяния.

Отсутствие интереса к друзьям или привычным занятиям.

Неспособность сосредоточиться.

Изменения в еде и сне.

Неспособность поддерживать нормальные функции повседневной жизни, такие как работа, домашние обязанности или оплата счетов.

Депрессия у женщин

Когда дело доходит до женщины, есть некоторые дополнительные симптомы депрессии, за которыми нужно следить. Женщины, как правило, с большей вероятностью выражают эмоции, которые они чувствуют, например, плачут без всякой ясной причины или становятся крайне неуверенными и теряют уверенность в себе. И в отличие от мужчин, чьи предпочтения в еде также могут измениться, женщина с большей вероятностью переедает, нежели перестает есть.

Женщины могут более активно участвовать в отрицательном разговоре с самими собой и чувствовать, что они виноваты в своих проблемах или в проблемах окружающих.

Опасность всех этих видов поведения заключается в том, что они могут быть самосохраняющимися и усугублять депрессию.

Депрессия у мужчин

Мужчины гораздо реже выражают эмоции, которые обычно связаны с грустью. Вместо этого они могут пойти на крайние меры с опасным или рискованным поведением.

Кроме того, мужчины, страдающие депрессией, нередко обращаются к алкоголю или другим веществам, чтобы уменьшить эмоциональную боль, которую они испытывают. Самолечение лишь временно облегчает возникающие депрессивные проблемы и в целом значительно ухудшает ситуацию.

Причины, по которым люди испытывают депрессию, также могут сильно различаться. И так же, как существуют разные способы выражения депрессии у мужчин и женщин, также могут быть очень разные триггеры для каждого пола. Однако самым большим и наиболее распространенным поводом для любого пола являются серьезные изменения в жизни, такие как прекращение отношений, изменение здоровья, потеря любимого или рождение ребенка.

Если вы или кто-либо из ваших близких пережил травмирующее жизненное событие, и наблюдаются какие-либо из перечисленных выше признаков, пришло время обратиться за помощью. Депрессия может долго не диагностироваться и не лечиться, и чем дольше она проходит, тем более пагубны последствия.

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Фото: sophiemichelin.com