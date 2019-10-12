Как уйти от нарцисса
Почему трудно уйти
Нарциссы могут быть чрезвычайно очаровательными, интересными и оживляющими. Вначале они могут относиться к вам с добротой и теплом. Конечно, вы хотите быть с ними навсегда и легко стать зависимыми от их внимания. Как только вы зацепили их, и они чувствуют себя в безопасности, у них нет мотивации соблазнять вас. Их очаровательные черты исчезают и заменяются или смешиваются с различной степенью холодности, критики, требований и нарциссического насилия.
Вы полны надежд и любезны и продолжаете пытаться вернуть их внимание. Между тем, ваша самооценка и независимость ежедневно подрываются. Когда вы возражаете, вас атакуют, запугивают или манипулируют. Со временем вы пытаетесь избежать конфликта и становитесь более почтительными. Со временем, вы задаетесь вопросом, что случилось со счастливым, уважающим себя, уверенным в себе человеком, которым вы когда-то были.
Исследования подтверждают, что жертвы часто привязываются к своему обидчику, особенно когда происходит периодическое положительное подкрепление. Травматическая связь с вашим партнером перевешивает негативные аспекты отношений. Исследования показывают, что жертвы физического насилия в среднем не уходят до седьмого случая насилия.
После того, как вы уйдете
Нарциссы в основном созависимы. Если вы отдаляетесь от них, они делают все возможное, чтобы вернуть вас обратно, потому что они не хотят быть оставленными. Они будут пытаться остановить вас добротой и обаянием, обвинениями и угрозами, нуждой, обещаниями или мольбами - чем угодно, чтобы контролировать вас, чтобы они «победили».
Если вам удастся уйти, они обычно продолжают свои игры, чтобы оказывать влияние на вас, чтобы компенсировать свою скрытую неуверенность. Они могут сплетничать и клеветать на вас, ваших родственников и друзей, пытаясь вернуть вас обратно в отношения.
Как уйти
Выйдите из отрицания, чтобы увидеть реальность такой, какая она есть. Независимо от вашего решения важно, чтобы ваше психическое здоровье восстановило вашу самостоятельность и чувство собственного достоинства. Сделайте эти шаги:
- Найдите группу поддержки, включая терапевта, и сочувствующих друзей.
- Создайте жизнь помимо ваших отношений, которая включает в себя друзей, хобби, работу и другие интересы. Останетесь ли вы или уйдете, вам нужна полноценная жизнь, чтобы дополнить или заменить ваши отношения.
- Научитесь ценить себя и уважать свои потребности и чувства.
- Узнайте, как быть напористым и установить границы.
- Определите защиту обидчика и ваши триггеры. Отделись от них.
- Если вам физически угрожают или причиняют вред, немедленно ищите убежище. Физическое насилие повторяется.
- Не делайте пустых угроз. Когда вы решите уйти, будьте уверены, что готовы разорвать отношения и не возвращаться обратно.
- Если вы решили уйти, найдите опытного юриста, который является специалистом по семейному праву.
- Уходите ли вы или ушли, дайте себе время скорбеть, укрепить устойчивость и оправиться от разрыва.
- Поддерживайте строгое отсутствие контакта или только минимально необходимый безличный контакт, необходимый для совместного воспитания детей.
Читайте также: Циклические отношения - причины и последствия
Фото: dreempics.com