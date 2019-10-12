Влюбившись в нарцисса, нелегко расстаться. Несмотря на жестокое обращение и ваше несчастье, у вас может быть двойственное отношение к уходу, потому что вы все еще любите своего партнера, имеете маленьких детей, не хватает ресурсов и / или наслаждаетесь преимуществами в образе жизни. Вы можете хотеть уйти, но чувствуете себя застрявшим и не понимаете, почему.

Почему трудно уйти

Нарциссы могут быть чрезвычайно очаровательными, интересными и оживляющими. Вначале они могут относиться к вам с добротой и теплом. Конечно, вы хотите быть с ними навсегда и легко стать зависимыми от их внимания. Как только вы зацепили их, и они чувствуют себя в безопасности, у них нет мотивации соблазнять вас. Их очаровательные черты исчезают и заменяются или смешиваются с различной степенью холодности, критики, требований и нарциссического насилия.

Вы полны надежд и любезны и продолжаете пытаться вернуть их внимание. Между тем, ваша самооценка и независимость ежедневно подрываются. Когда вы возражаете, вас атакуют, запугивают или манипулируют. Со временем вы пытаетесь избежать конфликта и становитесь более почтительными. Со временем, вы задаетесь вопросом, что случилось со счастливым, уважающим себя, уверенным в себе человеком, которым вы когда-то были.

Исследования подтверждают, что жертвы часто привязываются к своему обидчику, особенно когда происходит периодическое положительное подкрепление. Травматическая связь с вашим партнером перевешивает негативные аспекты отношений. Исследования показывают, что жертвы физического насилия в среднем не уходят до седьмого случая насилия.

После того, как вы уйдете

Нарциссы в основном созависимы. Если вы отдаляетесь от них, они делают все возможное, чтобы вернуть вас обратно, потому что они не хотят быть оставленными. Они будут пытаться остановить вас добротой и обаянием, обвинениями и угрозами, нуждой, обещаниями или мольбами - чем угодно, чтобы контролировать вас, чтобы они «победили».

Если вам удастся уйти, они обычно продолжают свои игры, чтобы оказывать влияние на вас, чтобы компенсировать свою скрытую неуверенность. Они могут сплетничать и клеветать на вас, ваших родственников и друзей, пытаясь вернуть вас обратно в отношения.

Как уйти

Выйдите из отрицания, чтобы увидеть реальность такой, какая она есть. Независимо от вашего решения важно, чтобы ваше психическое здоровье восстановило вашу самостоятельность и чувство собственного достоинства. Сделайте эти шаги:

Найдите группу поддержки, включая терапевта, и сочувствующих друзей.

Создайте жизнь помимо ваших отношений, которая включает в себя друзей, хобби, работу и другие интересы. Останетесь ли вы или уйдете, вам нужна полноценная жизнь, чтобы дополнить или заменить ваши отношения.

Научитесь ценить себя и уважать свои потребности и чувства.

Узнайте, как быть напористым и установить границы.

Определите защиту обидчика и ваши триггеры. Отделись от них.

Если вам физически угрожают или причиняют вред, немедленно ищите убежище. Физическое насилие повторяется.

Не делайте пустых угроз. Когда вы решите уйти, будьте уверены, что готовы разорвать отношения и не возвращаться обратно.

Если вы решили уйти, найдите опытного юриста, который является специалистом по семейному праву.

Уходите ли вы или ушли, дайте себе время скорбеть, укрепить устойчивость и оправиться от разрыва.

Поддерживайте строгое отсутствие контакта или только минимально необходимый безличный контакт, необходимый для совместного воспитания детей.

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Фото: dreempics.com