Уроки флирта от психолога

Часто парни, только начинающие поиск своей половинки, не знают, как подступиться к понравившейся девушке и о чем с ней заговорить. Популярные в Сети советы часто выглядят в исполнении начинающих ухажеров глупо и нелепо - и вряд ли девушкам такое понравится.

ЭйДжей Харбингер, один из ведущих экспертов по отношениям и основатель компании «The Art of Charm» (учебный центр для неуверенных в себе людей), рассказал о хитростях, которые помогут грамотно флиртовать.

Хитрость 1: грамотно установите зрительный контакт

Одна из частых ошибок - немигающий взгляд глаза в глаза. Девушкам такое кажется жутким. Также не стоит смотреть насмешливо или сосредотачивать взгляд в одной точке - расслабьтесь!

Помните - вы можете создать приятный образ буквально за пару тренировок. Улыбка глазами - отличный способ заинтересовать девушку. Для этого вспомните чувство, которые вы испытываете после сильного смеха - именно в такие моменты мы улыбаемся глазами лучше всего. Это сигнал о дружелюбии и доброте, который может заинтересовать девушку.

Хитрость 2: не судите лишь по внешности

Конечно, внешность девушки важна, но это лишь малая часть того, что делает ее привлекательной. Если вам кажется, что выбранная девушка слишком для вас хороша, вы автоматически занижаете свои возможности и завышаете ее. Спросите себя - что есть у выбранной девушки помимо красоты? Интересная жизнь? Навыки готовки? Чувство юмора? Это поможет ослабить вашу неуверенность и расслабиться при первом диалоге.

Хитрость 3: будьте честны

В данном контексте мы говорим о честности применительно не только к вам, но и применительно к девушке. Понятно, что быть честным проще - на вранье касательно ваших качеств или чего-то еще рано или поздно можно попасться. Но важно быть честным и по отношению к тому, что говорит девушка, то есть не соглашаться с ее точкой зрения только потому, что она вам нравится.

Девушки на интуитивном уровне понимают: если вы во всем с ними соглашаетесь, то показываете неуверенность в своих силах. И наоборот, наличие собственного мнения делает вас привлекательнее.

Хитрость 4: не бойтесь заговорить

Для многих парней просто подойти к понравившейся девушке сложно, потому что непонятно, с чего начать разговор. Лучшая тактика в данном случае - все та же честность. «Понимаю, звучит немного странно, но я бы хотел с вами встречаться», - вот и все, что нужно. Далее ход за девушкой - и в любом случае вы не будете выглядеть глупо или странно, поскольку ведете себя честно и сразу формулируете свои намерения. Плюс такого подхода и в том, что вы не напугаете девушку.

Фото: womane.ru