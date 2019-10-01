Циклические отношения - причины и последствия

Момент расставания всегда проблема для бывшей пары, однако для некоторых он является лишь звеном в цепочке отношений. Зачастую расставшиеся спутники жизни снова сходятся, а затем - снова расстаются. Что заставляет людей так делать и почему циклические отношения могут оказаться не столь уж плохи, рассказывает Тереза ДиДонато, социальный психолог и доцент университета Ллойда (США).

Особенности циклических отношений

Циклические отношения встречаются сегодня очень часто - в ходе опроса 279 однополых и 266 разнополых пар ученые выяснили, что около трети опрошенных в обеих категориях расставались, а затем сходились снова. Но почему люди снова и снова пробуют одни и те же отношения? Является ли причиной конкретный человек или некая психологическая «поломка»?

Исследователи достаточно давно изучают феномен циклических отношений, и на данный момент могут назвать следующие причины и факты:

Циклические отношения не связаны с качеством отношений в принципе. Из исследования Дэйли и Павелла 2017 года выведена логическая гипотеза: возможно, именно чувства, полученные в ходе отношений с конкретным партнером, отказываются настолько сильными, что заставляют людей возвращаться.

Циклические отношения менее продуктивны. Хотя они и способны дарить сильные чувства, все в том же исследовании ученые отмечают: если сравнить длительные и циклические отношения, то удовлетворенность партнеров в сферах общения, секса и эмоций будет выше при длительных отношениях.

Сторонники теории «родственных душ» нейтрально относятся к циклическим отношениям. Многие люди придерживаются теории об идеальных отношениях и поиске «половинки», с которой они останутся вместе на всю жизнь. Тем не менее, такие люди тоже часто вступают в циклические отношения, так что вне зависимости от того, как человек воспринимает поиск партнера и отношения в целом, он может стать участником циклических отношений.

Одиночество может «запускать» циклические отношения. Некоторые люди очень общительны, и для них завершение отношений означает в том числе снижение времени общения. Нежелание оставаться одному может быть сильным мотиватором циклических отношений, отмечают исследователи.

Исследования продолжаются: ученые в растерянности

Пока что психологи не слишком много знают о циклических отношениях, но уже готовы сообщить несколько интересных фактов касательно их влияния на нашу жизнь.

Наиболее интересный факт - люди, находящиеся в циклических отношениях, большее значение придают сексуальному их компоненту, то есть для них очень важно физическое удовлетворение. Эта их особенность весьма интересна в свете вышеуказанного факта о том, что в целом циклические отношения менее продуктивны, чем длительные. Видимо, сексуальная компонента в циклических отношениях играет значительно более важную роль, чем в длительных, подытоживают специалисты.

В дальнейшем ученые планируют более тщательно изучить индивидуальные различия пар и попробовать понять, насколько те или иные типы личности предрасположены к циклическим отношениям. И вполне может оказаться, что для определенного типа людей даже циклические отношения лучше одиночества.

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Фото: m.akhbarelyom.com