Как понять, что отношения зашли в тупик
Стали замечать, что в отношениях с любимым "что-то идет не так"? Все чаще хочется его "пристукнуть", а не поцеловать? Такое — увы — бывает. И не редко.
Психологи назвали 5 признаков, которые должны заставить вас задуматься в правильности выбора мужа или жены. И, возможно, остановиться, пока не поздно.
Итак.
Постоянное соперничество
Вы спорите по любому поводу, доказывая, кто лучше. Припоминаете друг другу давние "косяки", стараясь "ткнуть носом" в совершенные ошибки. Даже те, которые были сделаны давным — давно.
Это тупик.
Скопление обид
Вы, не желая ссор, молчали и не высказывали претензий. А обида копилась. Она такая — чем дольше невысказана, тем крепче. И вот уже закипает раздражение, готовое прорваться вспышкой гнева.
Уже? Печально. Но это тупик №2.
Перекладывание "с больной головы на здоровую"
Вы не хотите признавать вину и ищете повод свалить ее на любимого. Так же проще: не надо анализировать свои поступки и что-то объяснять. Вот он — во всем виноватый и вечно крайний.
Долго вы вместе не продержитесь. Тупик.
Ревность
Это только в начале отношений приятно, когда тебя ревнуют. Со временем начинает жутко напрягать. А, если уж вспышки ревности стали постоянными спутниками, то пиши — пропало.
Тупик, из которого бегут, роняя тапки
Увидели в списке свою модель поведения? Или как-то так ведет себя ваш избранник?
Срочно "садитесь за стол переговоров". Если, конечно, дорожите отношениями.