Как понять, что отношения зашли в тупик

Стали замечать, что в отношениях с любимым "что-то идет не так"? Все чаще хочется его "пристукнуть", а не поцеловать? Такое — увы — бывает. И не редко.

Психологи назвали 5 признаков, которые должны заставить вас задуматься в правильности выбора мужа или жены. И, возможно, остановиться, пока не поздно.

Итак.

Постоянное соперничество

Вы спорите по любому поводу, доказывая, кто лучше. Припоминаете друг другу давние "косяки", стараясь "ткнуть носом" в совершенные ошибки. Даже те, которые были сделаны давным — давно.

Это тупик.

Скопление обид

Вы, не желая ссор, молчали и не высказывали претензий. А обида копилась. Она такая — чем дольше невысказана, тем крепче. И вот уже закипает раздражение, готовое прорваться вспышкой гнева.

Уже? Печально. Но это тупик №2.

Перекладывание "с больной головы на здоровую"

Вы не хотите признавать вину и ищете повод свалить ее на любимого. Так же проще: не надо анализировать свои поступки и что-то объяснять. Вот он — во всем виноватый и вечно крайний.

Долго вы вместе не продержитесь. Тупик.

Ревность

Это только в начале отношений приятно, когда тебя ревнуют. Со временем начинает жутко напрягать. А, если уж вспышки ревности стали постоянными спутниками, то пиши — пропало.

Тупик, из которого бегут, роняя тапки

Увидели в списке свою модель поведения? Или как-то так ведет себя ваш избранник?

Срочно "садитесь за стол переговоров". Если, конечно, дорожите отношениями.