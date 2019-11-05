Качества, которые помогут встретить достойного мужчину без накачивания груди силиконом
Многие женщины считают, что только внешняя красота поможет им найти свою любовь, станет залогом благополучных семейных отношений. Они готовы на любую жертву ради создания идеального образа. Но в действительности силиконовая грудь не гарантирует счастья в личной жизни.
Зато психологи делают акцент на определенных качествах, от которых зависит возможность удачного брака. Они проявляются во всем, чем занимается женщина, даже в том, как она говорит по телефону или расчесывается. Остается только выяснить: какие представительницы прекрасного пола нравятся мужчинам
Сила
В данном случае превалирует душевная сила над физической. Мужчин притягивают последовательные и надежные женщины. Это не значит, что они всегда должны быть на позитивной волне. Но те, которые умеют быстро справиться с трудностями, найти выход из сложной ситуации. Такая женщина может впасть в отчаяние, но ненадолго, а потом найдет в себе силы вернуть спокойствие и решить проблему. То есть, если потерпела поражение, значит попробует еще раз.
Сильные личности не боятся признать, что были неправы. Этим они отличаются от слабых. Сильные в состоянии справиться со своим беспокойством, поэтому рядом с ними спокойно и другому человеку. В нашем напряженном ритме жизни это очень ценное качество.
К тому же, умения справляться с тревогой можно достичь с помощью тренировок.
Острый ум
По-настоящему творческие, быстро думающие личности никогда не остаются в одиночестве. Острый ум - очень привлекательная черта любого человека, независимо от пола.
Благодаря умственным способностям человек умеет играть словами, удачно шутить, рассказывать интересные истории, строить планы, придумывать на ходу рецепты новых блюд и многое другое. Это качество притягивает мужчин как магнит.
Если у женщины есть оригинальные идеи, нужно поделиться ими с другими людьми, чтобы все узнали о ее способностях.
Творческий и неугомонный ум был двигателем развития человечества, поэтому вызывает желание завязать с ним отношения.
Общеизвестно, что с талантливыми личностями, даже если они отвратительны в быту, уживаются партнеры.
Но парадоксально то, что умные женщины стараются скрывать это качество. Они ошибочно считают, что ум - только помеха в отношениях. Однако не стоит прилагать усилия, чтобы маскировать свои умственные способности, их все равно не скроешь. А достойный мужчина обязательно оценит это блестящее качество.
Умение заботиться
Очень ценное качество - забота о себе и о других людях. Но это не значит, что нужно угадывать их желания и тут же выполнять, как золотая рыбка. Имеется ввиду умение видеть человека как отдельную личность и воспринимать его с интересом.
Кажется, что все очень просто, но в действительности очень сложно. Но даже неудачная или самая незначительная попытка о ком-то позаботиться принесет свои результаты - подать чашку кофе, угостить конфетами.
Способность заботиться о других, начиная с себя, тоже отлично развивается.
Итак, из «трех китов», два качества можно развить в себе. А это очень много. Значит нужно не бояться общаться, знакомиться и смело идти вперед. Потому что женщина прекрасна внутренней красотой, а значит ее ждет успех.
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Фото:livingly.com