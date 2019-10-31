Как вернуть романтику в отношения после рождения ребенка

Повседневная рутина полностью поглощает большинство супругов после того, как в семье родился ребенок. Советы психологов помогут освежить отношения и укрепить брак в этот сложный период.

В каких случаях пора спасать отношения

Если с той поры, когда пара стала родителями, между ними не пробегает «искра», от которой раньше кружилась голова, а прикосновение друг к другу не вызывает никаких эмоций, значит необходимо спасать положение.

Чтобы супруги и в будущем вызывали друг у друга яркие эмоции, придется приложить усилия, иначе семейная лодка разобьется о быт. Психологи предлагают несколько идей, которые способны оживить угасшие ощущения.

Приглашать друг друга на свидания

Кому-то это может показаться странным - пойти на свидание со своей половинкой, когда дома ждет ребенок. К тому же так сложно найти свободное время, вырвав его у работы, магазинов и домашних дел. И все-таки это необходимо делать хотя бы один раз в месяц.

Это будет большой шаг навстречу друг другу. Отправившись вместе на концерт, в кинотеатр, в кафе, или на вечернюю прогулку в парк, пара вновь сможет почувствовать себя единым целым, осознать свою привлекательность. У супругов появится возможность вспомнить, почему они когда-то полюбили друг друга и завели ребенка.

Общаться

Всем ясно, что любые отношения нуждаются в активном взаимодействии. Но общение особенно нужно супругам, которые отдалились друг от друга. Каждый человек хочет, чтобы его ценили и понимали, поэтому важно уметь разговаривать и слушать. Необходимо демонстрировать партнеру, что все внимание направлено на него - смотреть ему в глаза, не перебивать, реагировать на его слова.

Смеяться

Хорошее чувство юмора у мужа и жены считается наиболее важным условием счастливого брака. Смеяться вместе с супругом над одной и той же шуткой - это здорово. Кроме того, смех способен разрядить любую обстановку и снять стресс.

Для веселья не придется предпринимать что-то особенное, достаточно просто подшучивать друг над другом, поделиться свежим анекдотом. Чем более свободными и непринужденными будут отношения, тем более крепкими они станут.

Обниматься

Когда в семье появился ребенок, родителям бывает сложно вести бурную сексуальную жизнь. Считается, что регулярный и приятный секс - залог счастливого брака, но поддерживать эффект интимной близости можно прикосновениями, объятиями, поцелуями. Только делать это нужно как можно чаще.

Чувствовать себя командой

Вступая в брак двое дают друг другу обещание вместе быть в горе и в радости. Когда родился ребенок, и на плечи ложится груз новых забот, особенно ценно чувствовать рядом надежное плечо. Знать, что вторая половинка прикроет тыл в трудный момент. Ощущение, что вместе можно все преодолеть возвращает романтику в отношения.

Найти общее увлечение

Если супруги вместе занимаются каким-то приятным делом (играют в теннис, танцуют) то, таким образом, укрепляется эмоциональная связь между мужем и женой.

Ежедневно признаваться друг другу в любви

Между влюбленностью и любовью есть большая разница. У влюбленных кружится голова и уходит земля из-под ног. Они живут как в лихорадке. Но это состояние проходит и нужно уметь просто любить - понимать, поддерживать, заботиться, быть вместе даже в самых тяжелых ситуациях. Продолжать любить, чтобы ни случилось. Ежедневные признания в любви поддерживают искру между супругами.

Читайте также: Что такое здоровые отношения

Фото:m.fotostrana.ru



