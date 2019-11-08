Почему женщины выбирают "плохих парней"

Канадские учёные из университета Брока после целого ряда экспериментов пришли к выводу, что женщин привлекают "плохие парни" из-за своего уверенного поведения. Но мало кто из дам задумывается, что именно эта манера вести себя является не "силой характера", а признаком различных психопатических расстройств.

В исследовании участвовали 46 мужчин, с каждым из которых психологи записали двухминутный видеоролик. Испытуемые рассказали о том, как хотели бы провести своё первое свидание, а также о том, что именно они ищут в отношениях. Затем их протестировали на наличие психопатических черт.

Ролики показали женщинам, которые оценили привлекательность потенциального партнёра, его сексуальность и уверенность в себе. Оказалось, что мужчины, у кого был высший бал в тестах на психические расстройства, получили самые высокие баллы от женщин.

Исследователи связывают эту тенденцию с тем, что такие мужчины чувствуют себя уверенно и всегда "знают, что сказать и сделать". Они используют своё обаяние, харизму, однако конечная цель для них — эгоистичное удовольствие.

Психологи объясняют тягу женщин к мужчинам с "плохим" характером несколькими сценариями. Одним из них является стереотип о том, что "мужские замашки" являются проявлением "сильного" характера, что такой мужчина способен защитить свою женщину и потомство.

Также возможным сценарием становятся отношения, при которых женщина уверена, что эмоциональная боль, доставляемая ей мужчиной, является свидетельством его любви к ней. На этот счёт даже есть пословица — "бьёт, значит любит".

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