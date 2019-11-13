Почему после рождения ребенка распадаются браки

Отчего многие пары не проходят испытание ребенком? В чем причина и как спасти положение? Об этом рассказывают психологи.

Причины разводов из-за детей

По наблюдениям специалистов, во многих семьях после рождения малыша падает субъективная удовлетворенность браком. С прибавлением в семействе муж и жена начинают меньше и хуже общаться. Процент личного счастья резко сокращается, а шансы на развод увеличиваются.

Исключение составляют пары, у которых появился долгожданный малыш, или это зрелый брак. Тогда дети его укрепляют. В идеале до рождения ребенка супруги должны вместе прожить не менее пяти лет, потому что многие разводы случаются на четвертый год брака.

Если пара прожила вместе 10 лет, то понятно, что двое не просто научились договариваться - у них сформировался навык совместных действий, планирование жизни.

Но рождение ребенка для любой пары становится серьезным испытанием на прочность. Разница лишь в том, кто и как с этим справляется.

Увеличить в пять раз представления о сложностях

В ходе исследования выяснилось, что, когда человек ожидает преграды и морально готовится к ним, то ему легче их преодолевать. Если же они думают, что нет проблем и они со всем справятся, то ничего не получается.

С малышом становится легче, когда он обретает определенную самостоятельность - начинает ходить, не нуждается в памперсах, сам ест.

И в дальнейшем, чем старше будет ребенок, тем легче его родителям.

До планирования малыша необходимо обсудить распределение домашних обязанностей и совмещать их с зарабатыванием денег. Важно продумать все нюансы.

Но график, в котором весь груз забот по уходу за малышом лежит на матери, не подойдет ни одной паре.

Если отношения между супругами не прочные, то рождение ребенка приводит к скандалам и брак распадается в 50% случаев в мире.

Освоить до появления младенца практические навыки

Желательно, чтобы муж и жена вместе посетили курсы, где их научат пеленать ребенка, укачивать, оказывать первую помощь. Стоит попробовать остаться наедине на несколько часов с детишками соседей или друзей. Будет полезно просмотреть практические видео и почитать научную литературу. Если мужчина хочет устраниться от этих дел, придется убеждать его в том, что он очень нужен.

Если партнер считает, что с детьми совсем не сложно, то не стоит рожать от него ребенка.

Отец должен взять отпуск после появления малыша

В первые 1,5 месяца после рождения младенца происходит адаптация супругов к новой жизни. За это время формируется определенный режим сна, кормления, прогулок, реального распределения домашних дел.

Очень важно, чтобы в этот период родители вместе заботились о младенце, поэтому лучше всего, если мужчина возьмет длительный отпуск.

Супруг должен понимать, что первые дни после родов для жены физически очень тяжелые, по этой причине ему стоит взять заботы о малыше на себя.

Каждый родитель имеет право на отдых от своих обязанностей

Психологи считают, что супруги должны иногда проводить досуг отдельно друг от друга (мужчина может отправиться с друзьями на рыбалку, а женщина - встретиться с подругами). Такое времяпровождение укрепляет брак.

Это правило распространяется и на родителей. Все мамы и папы должны отдыхать от своей роли. Специалисты подсчитали, что минимум свободного времени должен составлять не менее 4 часов в неделю. Если у мужчины есть потребность в 4-5 часах досуга три раза в неделю, то у женщины их должно быть столько же.

Кроме того, многие мужчины сетуют на то, что после рождения ребенка жена их лишает достаточного количества секса. Если муж после работы не лежит на диване, а занимается малышом, у женщины появится время для отдыха и ее сексуальная потребность будет совпадать с мужской.

Учится договариваться по спорным вопросам

Часто молодые родители вдруг замечают, что по-разному смотрят на жизненно важные темы, связанные с ребенком. К примеру, на необходимость прививок. По любому вопросу необходимо разговаривать, находить компромиссы и решения. К сожалению, этому нигде не учат, нужно просто учиться договариваться.

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Фото:lifegid.com



