Мужские измены: что за ними стоит

«Мужчины полигамны» - такое объяснение упрощает, наверное, многие вещи, связанные с неверностью мужского пола.

Однако психологи утверждают, что чаще мужчин на измену партнерше толкает не «древний инстинкт» обладания множеством женщин, а вполне бытовые проблемы.

1. Прежде всего, если мужчина рос в среде, где измена была делом обыденным, где родители сходились-расходились, меняли партнеров, не скрывали романы на стороне, то во взрослой жизни он вполне может повторить такой же сценарий.

По большому счету, у него будет сформирована мысль, что верность - не про него. Да и в целом, она не нужна и семей может быть множество.

2. Если друзья мужчины не имеют семей, постоянных женщин, предпочитают «ветреный» образ жизни, меняя поклонниц как перчатки, то и он, даже находясь в браке, будет склонен к неразборчивым связям.

3. Желание получать больше сексуального удовольствия и свободы

Прожив браке с одной и той же женщиной, мужчина, все равно, может испытывать сексуальный голод, особенно если у него повышено либидо. Вины жены в этом нет. Она физически не в состоянии удовлетворить все его прихоти в постели.

Поэтому такие мужчины могут пускаться «во все тяжкие», забывая о боли, которую могут принести жене если обман будет раскрыт. Кстати, такое мужское поведение часто свойственно тем, кто добился различных высот в бизнесе или политике.

В этом случае часто появляются новые запросы и желания, которые мжчины спешат удовлетворить.

4.Неудовлетворённость в сексуальной жизни.

По мнению психологов, разрушить даже идиллию могут неосуществлённые сексуальные фантазии. Здесь выход один - честно разговаривать с партнером, обсуждая его «грезы» и не боясь экспериментов.

Мужчины так устроены, что секс для них является едва ли не основой основ. Не полигамность, а именно секс. И только если он перестанет его получать в том виде, в котором хочет, то он готов изменить.

5.Хочется женщинам это принимать или не хочется, но мужчина - очень ранимое создание. Гораздо ранимее, чем принято думать.

По сути, муж - ребенок. Да, он приносит в дом деньги, может добыть условного мамонта, построить дом... Но что касается его внутреннего мира - он довольно хрупкий.

И если мужчина почувствует, что нет общих интересов с партнершей, что его интересы не разделяют, обесценивают, то он, скорее всего, направится на поиски той, которая удовлетворит эти запросы.

В общем, отсутствие нормального общения между супругами приводит к окончательному разрушению отношений.

6.Самоутверждение.

Эта причина относится к мужчинам, сомневающимся в своих силах, не уверенных в возможности достойно удовлетворять супругу или начинающих испытывать проблемы с потенцией, что для подавляющего большинства представляет трагедию.

Такое положение еще может заставить его искать новые вершины», чтобы доказать и себе и условному всему миру, что он еще «очень даже».

Читайте также: Почему работа над отношениями не имеет смысла

Фото:familypsy.ir



