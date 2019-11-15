Мужские измены: что за ними стоит
«Мужчины полигамны» - такое объяснение упрощает, наверное, многие вещи, связанные с неверностью мужского пола.
Однако психологи утверждают, что чаще мужчин на измену партнерше толкает не «древний инстинкт» обладания множеством женщин, а вполне бытовые проблемы.
1. Прежде всего, если мужчина рос в среде, где измена была делом обыденным, где родители сходились-расходились, меняли партнеров, не скрывали романы на стороне, то во взрослой жизни он вполне может повторить такой же сценарий.
По большому счету, у него будет сформирована мысль, что верность - не про него. Да и в целом, она не нужна и семей может быть множество.
2. Если друзья мужчины не имеют семей, постоянных женщин, предпочитают «ветреный» образ жизни, меняя поклонниц как перчатки, то и он, даже находясь в браке, будет склонен к неразборчивым связям.
3. Желание получать больше сексуального удовольствия и свободы
Прожив браке с одной и той же женщиной, мужчина, все равно, может испытывать сексуальный голод, особенно если у него повышено либидо. Вины жены в этом нет. Она физически не в состоянии удовлетворить все его прихоти в постели.
Поэтому такие мужчины могут пускаться «во все тяжкие», забывая о боли, которую могут принести жене если обман будет раскрыт. Кстати, такое мужское поведение часто свойственно тем, кто добился различных высот в бизнесе или политике.
В этом случае часто появляются новые запросы и желания, которые мжчины спешат удовлетворить.
4.Неудовлетворённость в сексуальной жизни.
По мнению психологов, разрушить даже идиллию могут неосуществлённые сексуальные фантазии. Здесь выход один - честно разговаривать с партнером, обсуждая его «грезы» и не боясь экспериментов.
Мужчины так устроены, что секс для них является едва ли не основой основ. Не полигамность, а именно секс. И только если он перестанет его получать в том виде, в котором хочет, то он готов изменить.
5.Хочется женщинам это принимать или не хочется, но мужчина - очень ранимое создание. Гораздо ранимее, чем принято думать.
По сути, муж - ребенок. Да, он приносит в дом деньги, может добыть условного мамонта, построить дом... Но что касается его внутреннего мира - он довольно хрупкий.
И если мужчина почувствует, что нет общих интересов с партнершей, что его интересы не разделяют, обесценивают, то он, скорее всего, направится на поиски той, которая удовлетворит эти запросы.
В общем, отсутствие нормального общения между супругами приводит к окончательному разрушению отношений.
6.Самоутверждение.
Эта причина относится к мужчинам, сомневающимся в своих силах, не уверенных в возможности достойно удовлетворять супругу или начинающих испытывать проблемы с потенцией, что для подавляющего большинства представляет трагедию.
Такое положение еще может заставить его искать новые вершины», чтобы доказать и себе и условному всему миру, что он еще «очень даже».
Читайте также: Почему работа над отношениями не имеет смысла
Фото:familypsy.ir