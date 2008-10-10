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ЕС подтверждает вывод войск

07.10.2008  |  11:09

     Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Хавьер Солана сообщил, что российские вооруженные силы завершили плановый выход из районов, прилегающих к  Южной Осетии и Абхазии. «Я надеюсь, что присутствие европейских наблюдателей в этих районах снизит напряженность, будет содействовать безопасности и обеспечению соблюдения законности», - заявил он.

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