ЕС подтверждает вывод войск

07.10.2008 | 11:09

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Хавьер Солана сообщил, что российские вооруженные силы завершили плановый выход из районов, прилегающих к Южной Осетии и Абхазии. «Я надеюсь, что присутствие европейских наблюдателей в этих районах снизит напряженность, будет содействовать безопасности и обеспечению соблюдения законности», - заявил он.