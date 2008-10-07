Россия покинет буферную зону в срок.

10.10.2008 | 14:03

Сегодня начался вывод шести наблюдательных постов с южной границы зоны безопасности, сообщил "Интерфаксу-АВН" командующий российскими миротворцами в зоне грузино-югоосетинского конфликта генерал-майор Марат Кулахметов. По его словам, посты исчезнут с грузинской территории к концу дня.

Грузинские СМИ также сообщают о закрытии нескольких блокпостов российских миротворцев в западной Грузии. По их данным, колонны военной техники и грузовых автомашин в эти часы проходят через райцентр Зугдиди в направлении Гальского района Абхазии.

Выводятся российские войска и из села Урта Зугдидского района, с бывшей базы миротворцев. За выводом российских войск в Зугдиди следит руководитель миссии наблюдателей Евросоюза Ханс Йорг Хабер. Западая Грузия теперь переходит под его опеку.

Сергей Приходько повторил, что Россия готова четко выполнить свои обязательства по выводу миротворцев из буферных зон до 10 октября. По его словам, задержать российских миротворцев может только одно - если Европейский союз сам будет на этом настаивать.

"В подписанном 8 сентября документе Евросоюз взял на себя ответственность за безопасность в этих зонах, - подчеркнул Приходько, - И соответствующие вопросы мы будем задавать уже им, а не грузинской стороне".