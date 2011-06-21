21.06.2011 | 18:22

Грузия не собирается выходить из переговоров женевского формата.

Грузия не собирается выходить из переговоров женевского формата.

Последние новости Грузии гласят о том, что Министр иностранных дел Швеции посетил Грузию и собирается осмотреть границу между ней и Южной Осетией.

Григол Вашадзе, который является главой МИД республики, сегодня на совместной пресс-конференции в Тбилиси с Карлом Бильдтом министром иностранных дел Швеции заявил о том, что официальные представители Грузии, на самом деле, не заявляли о своем намерении прекратить участие в переговорах по предотвращению напряженности на Кавказе, которое проходит в Женеве.

Вашадзе подчеркнул: «Во время этих последних переговоров секретарь Совета национальной безопасности, в лице Гига Бокерия, который является главой грузинской делегации, в этом формате всего лишь заявил о том, что осуществляемые теракты российским государством против Грузии очень мешает процессу переговоров, но каких либо разговоров о выходе из данного формата на самом деле не было». Как видите, последние новости Грузии на счет прекращения и выхода из женевского формата слишком преувеличены.

По словам Григол Вашадзе, ни одно официальное лицо из грузинского государства не говорило пока что о том, что Грузия собралась выходить из формата женевских переговоров собранное по превенции напряженности на Кавказе.

Напомним, что из Женевских международных дискуссий 16-й раунд по вопросам стабильности и безопасности в Закавказье, которые проводились на основе договоренностей между президентами Франции и России и достигнутых после российско - грузинской войны в августе 2008 года получил свое завершение 7 июня.

Как гласят последние новости Грузии по данной теме, члены грузинской делегации сразу после завершения переговоров обвинили спецслужбы Российской Федерации в подготовке терактов. Они также сообщили о якобы возможности выхода из этих Женевских дискуссий, обвинив, таким образом, югоосетинскую и российскую сторону в подготовке теракта на всей территории Грузии. Ну а, что касается оппонентов, то Южная Осетия и Россия в свою очередь, само собой, отрицают свою какую-либо причастность к этому.

В итоге всех этих переговоров и дебатов Министр иностранных дел Швеции решил лично посетить границу между Грузией и Южной Осетии.

Поэтому стороны переговоров пришли к обоюдному соглашению и договорились о том, чтобы отложить следующий раунд дискуссий. Так что «бойцовский» раунд теперь ожидается на 4 октября 2011 года.