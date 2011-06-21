21.06.2011 | 18:22

Последние политические новости Грузии.

Последние политические новости Грузии.

Георгий Хаиндрава: "Кровавый режим Саакашвили поддерживается послом США в Грузии".

Георгий Хаиндрава, который является бывшим государственным министром Грузии по вопросам реинтеграции, призвал Джона Басса, посла США в Тбилиси, уйти в отставку.

Последние политические новости "Независимой газеты" говорят, что Хаиндрава особо подчеркнул то, что американский дипломат полностью себя скомпрометировал поддержкой действия властей Грузии, когда они разогнали митинг оппозиции прошедший в Тбилиси в ночь на 26 мая. При помощи открытого письма Георгий Хаиндрава обратился к послу: "Вам необходимо покинуть Грузию и хотя бы лишь потому, что вы подержали преступный режим, который утопил в крови надежду и стремление грузинских граждан спокойно и счастливо жить в свободной стране".

По мнению бывшего государственного министра реинтеграции Грузии, посол США, Джон Басс, потерял уже доверие в лице грузинского народа. Оно может быть также потеряно и к самим США. Георгий Хаиндрава уверен, что все население страны "не имеет желания видеть далее в Грузии эту модель американской демократии, которая на самом деле основана на разврате, лжи и насилии".

Тем более что еще чуть раньше Каха Дзагания, являющийся одним из лидеров Лейбористской партии Грузии, также заявил о том, что именно заявления посла Джона Басса, как раз перед самым началом этих самых кровавых событий, которые произошли в столице Грузии в Тбилиси на проспекте Руставели в ночь, которую можно назвать "Варфоломеевской ночью", которая также прошла кровавым избиением правда во Франции в ХVI веке, но на этот раз уже в 21 веке в ночь на 26 мая, стали на самом деле индульгенцией для грузинских властей. И именно это и позволило пойти им на столь жестокие меры к участникам митинга по протестной акции "Народного собрания". Каха Дзагания отметил: "Заявление Джона Басса для властей Грузии стало детонатором этой кровавой 26 мая ночи".

Эти последние политические новости Грузии станут красной датой в календаре страны. Напомним, что трагические события в центре столицы произошли в ночь нынешнего года на 26 мая, когда с применением слезоточивого газа и резиновых пуль полиция разогнала митинг, прошедший под акцией протеста в центре Тбилиси - "Народного собрания". Так в итоге этой бойни было задержано более 100 человек и два человека погибло.