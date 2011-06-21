en in english ge ქართულად
 
четверг, 22 декабря 2016
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
поисковый

Последние политические новости Грузии.

21.06.2011  |  18:22

Последние политические новости Грузии.

Последние политические новости Грузии.

Георгий Хаиндрава: "Кровавый режим Саакашвили поддерживается послом США в Грузии".

Георгий Хаиндрава, который является бывшим государственным министром Грузии по вопросам реинтеграции, призвал Джона Басса, посла США в Тбилиси, уйти в отставку.

Последние политические новости "Независимой газеты" говорят, что Хаиндрава особо подчеркнул то, что американский дипломат полностью себя скомпрометировал поддержкой действия властей Грузии, когда они разогнали митинг оппозиции прошедший в Тбилиси в ночь на 26 мая. При помощи открытого письма Георгий Хаиндрава обратился к послу: "Вам необходимо покинуть Грузию и хотя бы лишь потому, что вы подержали преступный режим, который утопил в крови надежду и стремление грузинских граждан спокойно и счастливо жить в свободной стране".

По мнению бывшего государственного министра реинтеграции Грузии, посол США, Джон Басс, потерял уже доверие в лице грузинского народа. Оно может быть также потеряно и к самим США. Георгий Хаиндрава уверен, что все население страны "не имеет желания видеть далее в Грузии эту модель американской демократии, которая на самом деле основана на разврате, лжи и насилии".

Тем более что еще чуть раньше Каха Дзагания, являющийся одним из лидеров Лейбористской партии Грузии, также заявил о том, что именно заявления посла Джона Басса, как раз перед самым началом этих самых кровавых событий, которые произошли в столице Грузии в Тбилиси на проспекте Руставели в ночь, которую можно назвать "Варфоломеевской ночью", которая также прошла кровавым избиением правда во Франции в ХVI веке, но на этот раз уже в 21 веке в ночь на 26 мая, стали на самом деле индульгенцией для грузинских властей. И именно это и позволило пойти им на столь жестокие меры к участникам митинга по протестной акции "Народного собрания". Каха Дзагания отметил: "Заявление Джона Басса для властей Грузии стало детонатором этой кровавой 26 мая ночи".

Эти последние политические новости Грузии станут красной датой в календаре страны. Напомним, что трагические события в центре столицы произошли в ночь нынешнего года на 26 мая, когда с применением слезоточивого газа и резиновых пуль полиция разогнала митинг, прошедший под акцией протеста в центре Тбилиси - "Народного собрания". Так в итоге этой бойни было задержано более 100 человек и два человека погибло.

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2016. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100