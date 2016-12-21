Гарибашвили едет в США из-за Украины?

20.02.2014 | 19:17

Ираклий Гарибашвили с официальным визитом направляется в США. Премьер-министр и правительственная делегация Грузии пробудут в Америке около недели. Какие вопросы предполагается обсудить на этой встрече, и почему в Тбилиси полтора года тянули с поездкой в столь важные для них Штаты? Грузинские эксперты не исключают, что нынешний визит во многом вызван событиями на Украине.

США пытаются растопить лед, возникший в отношениях с Грузией. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направляется с визитом в Вашингтон, откуда он получил официальное приглашение. Похолодание в двусторонних отношениях произошло после победы в 2012 году на парламентских выборах "Грузинской мечты". Представители команды Бидзины Иванишвили не могли простить заокеанским партнерам слишком уж активную поддержку режима Михаила Саакашвили, который они считают преступным.

Несмотря на неоднократные приглашения, бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили так ни разу и не съездил в Америку. Правда, он также неоднократно заявлял, что это ничего не меняет в двусторонних отношениях, однако факт оставался фактом: власть в Грузии сменилась, а встреча на высшем уровне со стратегическим партнером, каковым США являются для Грузии, так и не состоялась. Теперь Ираклий Гарибашвили, которого в свое время привел в политику Бидзина Иванишвили, попытается исправить этот пробел.

Кстати, параллельно с распространением информации о визите Гарибашвили в Америку появились сведения, что это приглашение премьер получил целых два месяца назад, во время визита в Тбилиси заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Так почему же это держали в секрете? Аргумент министра иностранных дел Грузии Майи Панджикидзе о том, что за этот период велась подготовительная работа, выглядит не слишком убедительно.

Несмотря на то, что первые заявления правительства "Грузинской мечты" касались приемлемости взятых на себя обязательств, в том числе в отношении операции НАТО в Афганистане, налицо некоторая смена внешнеполитического курса. Теперь Грузия уже не рвется в НАТО без оглядки, тем более что пока никто ее туда принимать не собирается, и активизировалась в сторону Евросоюза. Как следствие — парафирование Соглашения об ассоциации с ЕС, подписание которого ожидается в этом году.

Все это не могло не вызвать обеспокоенность руководства США, которое неоднократно пыталось выйти на контакт с Иванишвили. А бывший премьер отвечал, что, мол, зачем встреча, если в наших отношениях и так все в порядке?