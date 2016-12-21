Грузия превращается в детское кладбище

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Грузия превращается в детское кладбище05.03.2014 | 19:05
Снижение детской смертности в Грузии — один из приоритетов правительства. Над этим работает и детский фонд ООН. Однако для начала необходимо уточнить статистику смертности. До недавнего времени у Минздрава не было точных цифр по поводу умерших детей, в том числе при рождении. Так в чем же причина, что в Грузии умирает в 4-5 раз больше детей, чем в странах Восточной Европы?
Грузия стремится в Европу. Но по многим показателям она еще очень далека от европейских стандартов. Один из таких незавидных показателей касается детской смертности. Министр здравоохранения Давид Сергеенко признает — Грузия даже близко не приблизилась по статистике смертности среди детей к среднеевропейскому уровню. Разница достаточно большая — даже по сравнению со странами Восточной Европы в Грузии детская смертность в 4-5 раз больше. Ну, а с Западной Европой разрыв еще больше. По сравнению со странами бывшего Советского Союза ситуация тоже достаточно незавидная — хуже Грузии по этому показателю только Азербайджан и страны Средней Азии. Глава Минздрава отмечает: несмотря на то, что за последние 10 лет детская смертность идет на убыль,
показатель пока даже не приближен к среднеевропейскому, и в этом плане предстоит провести очень много работы.
Что касается основных причин смертности детей, то в возрасте до года — это в первую очередь болезни желудочно-кишечного тракта. Представители министерства отмечают, что это проблема всей страны, и необходимо всем вместе работать над ее исправлением.
Причин в данном случае множество, это и низкий уровень медицинского обслуживания, исправить положение в котором, несмотря на многочисленные обещания, пока не смогла ни одна из властей Грузии, и отсутствие соответствующего мониторинга здоровья ребенка, и невнимательность родителей, и, конечно же, сложное экономическое положение большинства людей.
Из последней причины, вытекают все остальные. То, что у родителей нет соответствующей информации о правилах питания и уходу за детьми, то, что врачи не оказывают больным соответствующую помощь, что родители не водят ребенка к врачу на профилактические осмотры — все это связано с бедственным положением людей. Детский фонд ООН, который занимается изучением данной проблемы, полагает, что охрана здоровья ребенка существующими механизмами социальной защиты недостаточна. Иными словами, все упирается в деньги.
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