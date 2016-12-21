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Окруашвили вернет Гори Сталина

10.03.2014  |  21:55

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Ираклий Окруашвили хочет восстановить памятник Иосифу Сталину в Гори. Для этого бывший министр обороны собирается баллотироваться на пост мэра города. Какие еще задачи ставит перед собой Окруашвили, и почему нынешние власти не в восторге от его возвращения в политику?

Ираклий Окруашвили возвращается в политику. Опальный министр времен Михаила Саакашвили хочет стать мэром города Гори. Время он подобрал для себя удачное — в середине июня в Грузии назначены выборы в органы местного самоуправления. Впервые в истории страны прямым голосованием будут избираться мэры и руководители районных администраций. Сам Окруашвили называет претензии на пост главы родного города "игрой в третьей лиге". Впрочем, бывший соратник Михаила Саакашвили чувствует себя в долгу перед жителями Гори и поэтому собирается отказаться от спокойной жизни и снова пойти в политику.

Но не все так просто. Всего лишь за несколько дней до того как Окруашвили озвучил решение стать мэром Гори парламент Грузии в третьем и окончательном чтении утвердил изменения в Избирательный кодекс. По новым правилам для участия в выборах необходимо последние два года проживать в Грузии. Окруашвили заподозрил, что изменения в закон внесли специально для него. Бывший глава Минобороны заявил, что это несправедливо в первую очередь по отношению к нему, поскольку с 2007 года он вынужден был находиться во Франции не по собственному желанию.

А ведь до 2007 года это был один из самых могущественных министров в правительстве Михаила Саакашвили — вне зависимости от занимаемой должности. После "революции роз" Окруашвили занял пост генерального прокурора. Он был первым в правительстве Саакашвили, кто вплотную занялся бывшими чиновниками. В результате он устроил целую серию арестов и экспроприаций, поэтому президент Саакашвили быстренько решил перевести его на должность главы МВД. Но и тут Ираклий Окруашвили не успокоился. Его активность в направлении Южной Осетии привела в итоге к тому, что в июле 2004 года там произошли столкновения между силами МВД, а также Минобороны Грузии и южноосетинскими вооруженными формированиями. В результате погибли люди.

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