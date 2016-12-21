Золотая лихорадка в Сакдриси

14.03.2014 | 19:12

Сакдриси — за и против. Расположенный в Восточной Грузии золотой рудник стал предметом ожесточенных споров. Некоторые грузинские НПО полагают, что на этом самом месте находилась древняя золотодобывающая шахта, и ее необходимо объявить памятников культурного наследия. Однако правительство Грузии, создав специальную комиссию, не нашло доказательств этой теории. Тем не менее, противники добычи золота сдаваться не намерены и уже внесли иск в суд.

В Сакдриси золотая лихорадка. Вот уже несколько месяцев как в Грузии не утихают споры вокруг Сакдрисского золотого рудника. Противники добычи золота утверждают, что на этом самом месте находится древнейшая шахта по добыче золота, а потому необходимо объявить месторождение памятником культуры, на котором проводить какие-либо работы нельзя.

Лицензией на добычу золота в Сакдриси владеет компания RMG, которая в 2012 году перешла от одной группы российских инвесторов в руки другой группы. У компании до сих пор нет окончательного разрешения от властей на добычу золота по правилам открытого карьера, после чего, как заявляют защитники культурного наследия, невозможно будет провести археологическое изучение этого места. Тем не менее, подождав несколько месяцев, компания RMG Gold продолжила работы на этом месте.

Представители RMG и некоторые исследователи не согласны, что Сакдриси есть историческая ценность. Сакдриси стал памятником, охраняемым законом о культурном наследии, в 2006 году, однако в прошлом году Министерство культуры лишило его этого статуса, заявив, что объект был внесен в соответствующий список с процедурными нарушениями.

Вот и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вовсе не уверен, что в Сакдриси скрыт исторический памятник. Глава правительства отметил, что предположения о древнейшей шахте не подтвердились, что доказала специальная комиссия, изучавшая этот вопрос в течение нескольких месяцев. Однако, несмотря на это, компания, которая обладает лицензией на добычу золота, готова построить музей для существующих там артефактов.

"Сакдрисский кризис" привел к потрясениям и в грузинском правительстве. Уже несколько раз распространялась информация об отставке министра культуры Гурама Одишария. В Минкультуры каждый раз эти сведения отрицали, а, в последний раз, несколько дней назад, исчезновение Одишарии объяснили его выходом в отпуск. И это в марте! По официальной информации Минкультуры, министр вернется из отпуска через месяц.