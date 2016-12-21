Маргвелашвили вошел во "Дворец Калигулы"

17.03.2014 | 18:53

Вернется ли президент Грузии в президентскую резиденцию? Георгий Маргвелашвили, который ранее наотрез отказывался работать в здании, построенном Михаилом Саакашвили, теперь начал сдавать позиции. Он уже провел один рабочий день и три встречи в Авлабарской резиденции. И хотя Маргвелашвили говорит, что не намерен перебираться в "нехорошее" здание, эксперты начали сомневаться — а такой ли он принципиальный, каким казался с самого начала?

Маргвелашвили вступил в резиденцию, построенную бывшим президентом Михаилом Саакашвили. Правда, ненадолго, всего на один день, но психологический барьер преодолен. Президент провел в здании Авлабарской резиденции встречу с послами семи стран, которые вручили ему верительные грамоты. Делегация не уместилась в двухкомнатном кабинете Маргвелашвили в здании канцелярии правительства. Поэтому и было решено провести эту встречу в резиденции, которую чуть было не закрыли, но, видимо, не до конца.

А ведь еще недавно Георгий Маргвелашвили был категорически против того, чтобы в здании Авлабарской резиденции работал президент Грузии, и называл его "ненужной роскошью". Обсуждалось несколько версий будущего этого здания — музей, Технологический университет или гостиница. Но в результате резиденция так и осталась резиденцией, хоть и без президента, зато с его аппаратом, сотрудники которого, в отличие от Маргвелашвили, с большим удовольствием поселились в этом здании. Мол, мы обещания не давали, так что не обессудьте.

Сам Маргвелашвили явно старается не светиться в резиденции, которая целиком и полностью ассоциируется с Саакашвили. Как-никак, это президент, который в первый рабочий день пришел на работу пешком, а теперь вроде как попался с сети роскоши и постепенно решил перебраться в здание некогда злейшего политического врага. Одним словом, это типичная ситуация, когда перейдешь — плохо, а не перейдешь — все равно тебя будут критиковать. Видимо, поэтому Маргвелашвили, по образованию философ, выбрал золотую середину.