Иванишвили ополчился на бывшего фаворита

19.03.2014 | 19:06

Бидзина Иванишвили недоволен деятельностью президента Маргвелашвили. Бывший премьер говорит, что "ожидал большего". Лидеру организации "Гражданин" не нравятся советники Маргвелашвили, а также его решение о переходе в здание Авлабарской резиденции. Что думают эксперты о противостоянии экс-премьера и нынешнего президента, и к чему оно может привести?

Иванишвили разорвал отношения со своим протеже, президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, и решил больше не давать ему советов. А ведь именно Иванишвили, как первый лидер коалиции "Грузинская мечта", предложил кандидатуру Маргвелашвили на пост президента Грузии. Маргвелашвили же победил на октябрьских выборах 2013 года как кандидат от "Грузинской мечты", а не как собственно Маргвелашвили. В данном случае сработал рейтинг Иванишвили. Предложи миллиардер на должность президента кандидатуру другого человека, исход, скорее всего, был бы таким же.



Язык Иванишвили до суда доведет

Однако после того как Иванишвили ушел и с поста премьер-министра, и с поста руководителя коалиции "Грузинская мечта", и стал просто "гражданином" Иванишвили, ситуация изменилась. Бывшие подчиненные тут же отбились от рук и стали вести независимую политику. Маргвелашвили даже попытался наложить вето на один из законопроектов, принятых парламентом, в лучших традициях Михаила Саакашвили, который так поступал со всеми законами, принимаемые в парламенте "Грузинской мечты". Впрочем, в данном случае есть существенная разница — и парламент, и Маргвелашвили представляют одну политическую силу, и начинать свою деятельность на посту президента, ветируя решение своей же партии, было несерьезно. После разъяснительной работы, проведенной Бидзиной Иванишвили, президент решил не идти на такой шаг.

Именно с этого момента и начались разногласия между Иванишвили и Маргвелашвили. Однако до недавнего времени это противостояние не выходило наружу. Теперь же Иванишвили отрыто заявил, что Георгий Маргвелашвили проявил "принципиально иные качества", нежели он ожидал, и подобное он видит впервые в своей жизни. Иванишвили отметил, что "ожидал лучшего".

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