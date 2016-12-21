Маргвелашвили входит во вкус к власти

25.03.2014 | 19:08

Маргвелашвили делает очередной выпад в сторону Гарибашвили. Президент Грузии выступил против внесения изменений в закон о гражданстве, которые лишат его права эксклюзивно выдавать гражданство страны. По мнению экспертов, во всем мире такие вопросы решает президент, и то же самое должно быть в Грузии. Так почему нормы Конституции и целый ряд законов по-прежнему противоречат друг другу, и как собираются решать эти вопросы?

Не успел Георгий Маргвелашвили перебраться в здание президентской резиденции в Авлабари, куда до прихода, да и после прихода к власти он наотрез отказывался переходить, как у него появились новые требования. Маргвелашвили уже недоволен изменениями в законе о гражданстве, ограничивающими его власть. В новой редакции вопрос гражданства, как и многие другие, будет решать премьер-министр, который и получил основные рычаги власти в Грузии. Точнее, Маргвелашвили имеет право давать гражданство, однако оно вступит в силу только после подписи главы Кабмина.



Президент Грузии не хочет боли

Маргвелашвили настолько недоволен новой редакцией закона, которая уже поступила в парламент, что через своего парламентского секретаря передал в высший законодательный орган свои соображения, суть которых в том, что вопрос гражданства, как это и сказано в Конституции, должен решать исключительно президент Грузии.

Данная инициатива действительно вызывает много вопросов. Во-первых, для чего нужно сокращать и так сведенную до минимума власть президента Маргвелашвили, если и он, и премьер Гарибашвили из одной политической команды? Это остается неименным, несмотря на то, что в последнее время налицо определенные проблемы как между президентом и премьером, так и между Маргвелашвили и бывшим премьером Бидзиной Иванишвили. А ведь именно Иванишвили раскрыл перед ним "ворота власти". Без его одобрения Маргвелашвили не то что президентом, даже кандидатом в президенты не стал бы. Все полагали, что "президент-бутафория" будет во всем подчиняться своему хозяину и беспрекословно выполнять все его команды.

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