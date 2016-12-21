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Саакашвили рассказал о деньгах Жвании

26.03.2014  |  18:31

Саакашвили рассказал о деньгах Жвании. 29841.jpeg

Михаил Саакашвили начал давать показания по делу Зураба Жвании.﻿ Но только не прокуратуре, куда его вызвали на допрос, а телеканалу "Рустави-2". В интервью телекомпании экс-президент рассказал о неких деньгах Жвании, которые спустя некоторое время после гибели экс-премьера просила вернуть его супруга. По словам экспертов, Саакашвили фактически обвинил Нино Кадагидзе в вымогательстве, что еще раз подтверждает необходимость его допроса в прокуратуре.

Подозрения грузинской прокуратуры, что Саакашвили является ценным свидетелем, оказались не напрасны. Саакашвили и на сей раз не обошелся без сенсационных заявлений. По его словам, спустя некоторое время после гибели Зураба Жвании его брат и супруга стали говорить какие-то странные вещи. Тогда он решил встретиться с женой Жвании и спросить ее, есть ли у нее к нему вопросы, ведь она была на месте гибели экс-премьера и все видела своими глазами.

Как отметил бывший президент, Нино Кадагидзе тогда заявила, что вопросов к Саакашвили по поводу гибели Жвании у нее нет. Но есть вопрос по другому поводу. По словам бывшего президента, Кадагидзе сказала ему, что у Зураба Жвания, как и у всех политиков, было много денег, и она попросила Саакашвили помочь ей вернуть хотя бы часть суммы, которую, возможно, после гибели экс-премьера забрала личная охрана. Саакашвили, по его собственному утверждению, не мог понять, о каких деньгах идет речь, на что Кадагидзе якобы ответила, что ей "кто-то сообщил, что передал Жвании большую сумму денег". На это Саакашвили якобы ответил, что если речь идет о "презренном металле", то он не хочет продолжать этот разговор.

Таким образом, Саакашвили атаковал сразу два фронта. Во-первых, он обвинил давно уже покойного премьера в получении крупной взятки, а во-вторых, косвенно обвинил вдову бывшего премьера в шантаже — мол, помоги мне вернуть часть этих денег, и тогда я не буду копаться в деталях смерти мужа.

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