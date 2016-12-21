Дети Гамсахурдиа жаждут справедливости

01.04.2014 | 14:51

Сыновья первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа потребовали возобновить расследование обстоятельств его смерти. Константин, Цотнэ и Георгий Гамсахурдиа подписали совместное обращение, в котором просят власти дать ответы на вопросы, которые остались после гибели первого лидера независимой Грузии.

Дети Звиада Гамсахурдиа ищут справедливости. В официальном обращении они призвали власти и главного прокурора страны "продолжить и довести до логического конца расследование обстоятельств смерти первого президента Грузии". "Общественность Грузии желает, а история требует получить ответ на вопрос о том, при каких обстоятельствах умер первый президент страны", — заявил журналистам Константинэ Гамсахурдиа.

31 марта Гамсахурдиа исполнилось бы 75 лет. По этому случаю на его могиле в Национальном пантеоне на горе Мтацминда в Тбилиси побывали члены его семьи, общественные деятели и политики, представители правительства и парламента страны, передает ИТАР-ТАСС.

Гамсахурдиа прожил насыщенную и противоречивую жизнь. В 1977 году он был арестован по обвинению в "антисоветской агитации и пропаганде", в 1978 году — приговорен к 3 годам ссылки, а через год — помилован.

В 1990 году возглавляемый Гамсахурдиа политблок победил на выборах в Верховный Совет республики, а в мае 1991 года он был избран президентом Грузии. Однако меньше чем через год, 6 января 1992 года, в результате вооруженных столкновений между его сторонниками и противниками покинул Грузию.

Затем Гамсахурдиа полтора года жил в Чечне, и 24 сентября 1993 года предпринял вооруженную попытку вернуться во власть, которая потерпела фиаско. Он умер 31 декабря 1992 года в одном из сел на западе страны. По официальной версии, первый президент Грузии покончил жизнь самоубийством, но члены семьи и многие грузинские политики по-прежнему убеждены в том, что он был убит.

Соотечественники по разному оценивают деятельность Гамсахурдиа. Одни уверены, что он сыграл выдающуюся роль в достижении независимости страны, другие же — что он создал в стране обстановку морально-психологического террора, осложнил отношения с абхазами и осетинами и с Москвой.