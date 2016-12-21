Убийца Думбадзе получил по заслугам

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Убийца Думбадзе получил по заслугам03.04.2014 | 13:51
Правосудие свершилось. В Москве Кунцевский районный суд приговорил убийцу опального грузинского генерала Романа Думбадзе к 14 годам тюрьмы. Организатор и непосредственный исполнитель преступления будет отбывать срок в колонии строгого режима. На очереди его сообщники.
Кунцевский суд Москвы признал Гочу Квирикашвили виновным в убийстве генерала Романа Думбадзе, совершенного в мае 2012 года в Москве. Как выяснило следствие, заказ на ликвидацию опального военного, которого экс-президент Грузии Михаил Саакашвили называл личным врагом, поступил именно из Тбилиси.
Как рассказал Квирикашвили, в феврале 2012 года к нему обратился случайный знакомый из Грузии, некто Давид Джигуния. Он предложил Квирикашвили 200 тысяч долларов за организацию убийства Думбадзе, который на тот момент проживал в Москве. Заказчик дал понять, что в смерти генерала, которого он назвал предателем, заинтересованы серьезные грузинские политики.
Квирикашвили согласился организовать ликвидацию опального военного. Он создал и возглавил организованную преступную группу, в которую вошли трое соотечественников: Белкания, Беришвили и его племянник Торнике Квирикашвили. Они приобрели мотоцикл, мобильные телефоны и самодельный пистолет калибра 5,45 мм с глушителем.
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После слежки преступники установили адрес проживания Думбадзе, и днем 21 мая 2012 года Квирикашвили убил вышедшего из подъезда генерала, произведя в него не менее восьми выстрелов.
Однако долго на свободе после этого он не задержался. Квирикашвили был задержан 3 июня 2012 года. Как сообщили в прокуратуре Москвы, он дал подробные показания относительно своей роли в совершении данного преступления, а также роли каждого из соучастников, полностью выполнив условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. В связи с этим уголовное дело, возбужденное в отношении Квирикашвили по части 2 статьи 105 (убийство, совершенное организованной группой, по найму) и статье 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ, рассматривалось в суде в особом порядке — без оглашения доказательств и допроса свидетелей.
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