Госдеп США встревожили кадровые перестановки в грузинском правительстве

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Госдеп США встревожили кадровые перестановки в грузинском правительстве06.11.2014 | 12:57
Белый дом в Вашингтоне встревожен увольнением министра обороны Ираклия Аласании, госминистра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алекси Петриашвили, а также главы МИД Майи Панджикидзе. Эту обеспокоенность озвучила официальный представитель госдепа США Джен Псаки, пишет Pravda.Ru.
По словам Псаки, в Вашингтоне "высоко ценили работу этих министров на благо своей страны и в интересах партнерства с Соединенными Штатами. В период региональной нестабильности и внутренних экономических трудностей интересам Грузии отвечает демонстрация стабильности, единства, приверженности законности и порядку, а также общественного доверия к демократическим институтам".
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То есть благо для Грузии госдеп напрямую связывает партнерскими отношениями с США, никак иначе. Мало того, Псаки выразила надежду, что Грузия продолжит курс на евроатлантическую интеграцию: "Мы призываем все партии работать вместе для того, чтобы добиться этих целей и обеспечить Грузии евроатлантическое будущее. И призвала "предпринять шаги, чтобы не было ощущения того, что юридическая система страны используется в политических целях".
Незадолго до своего увольнения Аласания заявил, что готов сотрудничать с "Единым национальным движением" Михаила Саакашвили. Уж не в этом ли причина такого сурового кадрового решения? А его уход с поста министра обороны вызвал раскол в правящей партийной коалиции и правительстве Грузии. Ушедшие в отставку Петриашвили и Панджикидзе также являются членами партии "Наша Грузия — Свободные демократы", лидером которой является Аласания.
Вашингтон рассчитывает проводить свои влияние на политику Грузии через своих ставленников. Но из-за кадровых перестановок в грузинском правительстве таковых остается все меньше. Отсюда и озабоченность Вашингтона, которая по давней привычке граничит с вмешательством во внутренние дела.
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