Грузия вынесет на Женевские переговоры вопрос о договоре между Россией и Абхазией

25.11.2014 | 12:21

Правительство Грузии очень обеспокоено подписанным между Россией и Абхазией договором о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. В связи с этим они поднять вопрос об этом факте на Женевских переговорах 9-10 декабря. Об этом сообщает агентство «Новости Грузии» со ссылкой на премьера-министра страны Ираклия Гарибашвили.

Речь идет о подписано президентом России и главой Абхазии документе, который предусматривает формирование общего пространства обороны и безопасности, в том числе с помощью создания объединенной группировки войск двух государств, которые будут подчинены объединенному командованию, пишет Pravda.Ru.

Этим же договором предусматривается повышение социальных стандартов для Абхазии, в том числе пенсионного обеспечения, медицинского и социального страхования, увеличение заработных плат работников здравоохранения, образования, науки и поэтапное доведение этих стандартов до российского уровня.

"Правительство Грузии сделает все с тем, чтобы предоставить международному сообществу исчерпывающую информацию об указанном действии России... В рамках предстоящего раунда международных Женевских переговоров, который состоится 9-10 декабря, Грузия остро поставит вопрос подписания т.н. договора", - говорится в заявлении Гарибашвили. При этом он отметил, что внешнеполитический курс Грузии - стремление в европейские и евроатлантические структуры - останется неизменным.

В ходе саммита НАТО в Уэльсе 4-5 сентября был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета предусмотрено открытие в Грузии тренировочного центра, где будут проходить подготовку военнослужащие альянса и стран-партнеров НАТО. Грузия также получила статус особого партнера и перешла на новый расширенный формат военного сотрудничества со странами-участниками Североатлантического альянса. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите глав стран членов НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом НАТО при условии соответствия стандартам альянса.