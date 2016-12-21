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2015-й президент Грузии объявил Годом женщин

16.01.2015  |  12:20

Национальный лидер  Грузии Георгий Маргвелашвили, выступая перед парламентом, призвал содействовать недопустимости насилия в отношении женщин и объявил текущий год в стране годом женщин.

Pravda.Ru напоминает, что 2014 год ознаменовался для Грузии множеством случаев семейного насилия над женщинами, в связи с чем правозащитники потребовали от властей страны принятия экстренных мер для стабилизации ситуации.

"В очень сложный период, когда разрушились классические, устоявшиеся структуры нашего общества, именно женщины взяли на себя ответственность, женщины перенесли сложное разрушение общественных, политических и экономических институтов", -  приводят местные СМИ слова грузинского президента.

Маргвелашвили особо отметил, что  "именно женщины легче адаптировались к изменчивым условиям и спасли благополучие наших семей".

"Также женщин касается та реальность, которую мы увидели в прошлом году в связи с насилием, и которую пока никто не может объяснить адекватно. Я надеюсь, что сегодня мы говорим об этой теме как о прошлом. Я посчитал обязательным объявить 2015 год -  годом женщины", - заявил президент Грузии. 

 

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