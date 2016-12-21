Президент Грузии рассказал о приоритетах внешней политики страны

15.07.2016 | 20:17

Президент Грузии принял участие в тематической встрече, прошедшей в рамках международной конференции в Батуми "Европейский путь Грузии- стабильность, развитие и многообразие".

Глава государства рассказал о процессах, начавшихся в Европейском Союзе после выхода Британии из ЕС, внутриполитической ситуации в Грузии и ответил на вопросы присутствующих."Британия своей сутью, менталитетом является опорой европейской самобытности. Поэтому если она покинет Евросоюз, это не значит, что Европа изменится, изменится лишь европейская структура.

Европейские страны создадут новый формат сотрудничества, что очень интересно с точки зрения взаимоотношений европейских стран с европейскими структурами. Это будет Швейцария, Британия, и возможно следующей может оказаться Грузия, которая переймет этот опыт, формат этого сотрудничества, что еще более сблизит нас с Европой", -заявил президент.

Глава государства еще раз подчеркнул, что для населения Грузии успешное и своевременное завершение процесса визовой либерализации станет важным сигналом. Кроме этого, на встрече были обсуждены и результаты Варшавского саммита НАТО. По словам Георгия Маргвелашвили, саммит еще раз подтвердил то, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса.

Президенту был задан вопрос и о ситуации на "оккупированных" (по всей видимости Россией) территориях Грузии. По словам Маргвелашвили, так называемая бордеризация, осуществляемая оккупационными силами, является грубым нарушением норм международного права. На встрече глава государства рассказал присутствующим и о предвыборной обстановке в Грузии. Как отметил Георгий Маргвелашвили, грузинские правоохранители до сих пор не завершили расследование инцидента в селе Корцхели. Президент призвал прокуратуру провести эффективное расследование в кратчайшие сроки.

Отметим, что надежды Грузии, равно, как и Украины в последний момент запрыгнуть в горящий поезд Евросоюза выглядят очень мило. В конце концов, почему некоторые страны избирают внешнеполитический курс из желания "отдаться" некому внешнему проекту, а не вести народы за собой?