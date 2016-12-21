Противоречивая Грузия митингует и за российских военных, и против ориентации на Россию

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Противоречивая Грузия митингует и за российских военных, и против ориентации на Россию04.08.2016 | 19:34
Митинг за размещение в стране российских военных прошел сегодня в грузинском городе Телави.
Инициатором акции стала организации "Социалистическая Грузия", которую возглавляет журналист и бывший пресс-секретарь экс-президента Эдуарда Шеварднадзе Валерий Кварацхелия, пишет Pravda.Ru.
Глава организации считает, что страна придерживается неправильной политики по отношению к России - агрессия Грузии, по мнению главы, вредит ее собственным интересам.
"Нужно восстановить с Россией дипломатические, экономические, культурные отношения, нужно полностью изменить нашу политику", - сказал он, добавив, что если Грузия "будет агрессивна по отношению к России, и она будет враждебна к нам".
Кроме того, Валерий Кварацхелия раскритиковал "намерение властей страны разместить в Грузии американские военные базы".
Помимо митинга в Телави, в стране состоялась акция противников пророссийской ориентации грузинских социалистов.
Один из митингующих журналистов вышел в футболке с оскорбительной надписью о российском президенте, за что ему сильно досталось от представителя "Социалистической Грузии", который ударил журналиста по лицу
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