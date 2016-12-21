Замужем за миллиардером: 10 жен богатейших бизнесменов России

23.10.2016 | 22:31

Жены большинства участников рейтинга богатейших бизнесменов России по версии Forbes избегают публичности. Их имена появляются в прессе либо в связи с громкими разводами, как в случае с Еленой Рыболовлевой и Наталией Потаниной, либо — гораздо реже — в связи с личными успехами, как в случае с Ириной Винер и Стеллой Кесаевой.

Самое обсуждаемое событие из личной жизни миллиардеров прошлого года — вторая свадьба Владимира Потанина. О церемонии рассказал журнал Tatler. По данным издания, новый лидер рейтинга Forbes женился во второй раз через три месяца после развода с первой женой, матерью своих троих детей Наталией Потаниной. Про новую жену самого богатого бизнесмена России известно очень мало. По слухам, ей 39 лет и она была подчиненной Потанина. Из-за недостатка информации Екатерина Потанина не попала в этот список.

Ирина Винер, жена Алишера Усманова

Муж: Алишер Усманов, основатель и основной акционер USM Holdings, состояние $14,4 млрд (№3 в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes).

Чем занимается: главный тренер российской сборной по художественной гимнастике, воспитала нескольких олимпийских чемпионок, в том числе и Алину Кабаеву.

Как познакомились: Ирина Винер-Усманова и Алишер Усманов познакомились в спортивном зале в Ташкенте, где она с 11 лет занималась художественной гимнастикой, а он — фехтованием. Позже они встретились в Москве, когда Винер уже работала тренером по гимнастике, а Усманов был студентом МГИМО. Вскоре они начали жить вместе. Предложение руки и сердца Усманов сделал, сидя в тюрьме, после того как был приговорен к 8 годам лишения свободы по так называемому «хлопковому делу» (В 1989 году суд снял судимость Усманова, а в 2000-м Верховный суд Узбекистана признал, что обвинительный приговор 1980 года является несправедливым. Таким образом, миллиардер был признан невиновным во вменяемых ему преступлениях и не имеет судимости). Из заключения Усманов послал Винер платок, что по узбекскому обычаю означает предложение руки и сердца. Они поженились в 1992 году.

Дети: У Ирины есть сын Антон Винер, общих детей нет.

Цитаты:

«Думаю, что любимый человек, любимое дело — счастье, данное свыше. Поэтому нужно, несмотря ни на что, не бросать и не предавать это счастье» (в интервью Forbes Woman).

«Мужа делает жена. По желанию женщины мужчина становится тем самым, которым она его придумала. Я всегда говорила Алишеру: «Ты — гений! Ты — великий!» И он стал таким, хотя прошел через многие испытания» (в интервью журналу Hello!).