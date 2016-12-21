Замужем за миллиардером: 10 жен богатейших бизнесменов России

|in english
|ქართულად
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|Видео
|Архив
-
События
- Библиотекарь из Грузии бережёт редкие книги Нижнего Тагила 2016-12-21 16:11
- С 2017 года в Грузии вырастут налоги на сигареты, бензин и автомобилиl 2016-12-20 11:01
- Ты веришь в Бога? 2016-12-14 20:49
-
-
- Шахдаг признан красивейшим местом планеты 2016-12-13 17:15
- Вы хотите верную девушку, а сами пропадаете неизвестно с кем и где 2016-12-10 09:12
Замужем за миллиардером: 10 жен богатейших бизнесменов России23.10.2016 | 22:31
Жены большинства участников рейтинга богатейших бизнесменов России по версии Forbes избегают публичности. Их имена появляются в прессе либо в связи с громкими разводами, как в случае с Еленой Рыболовлевой и Наталией Потаниной, либо — гораздо реже — в связи с личными успехами, как в случае с Ириной Винер и Стеллой Кесаевой.
Самое обсуждаемое событие из личной жизни миллиардеров прошлого года — вторая свадьба Владимира Потанина. О церемонии рассказал журнал Tatler. По данным издания, новый лидер рейтинга Forbes женился во второй раз через три месяца после развода с первой женой, матерью своих троих детей Наталией Потаниной. Про новую жену самого богатого бизнесмена России известно очень мало. По слухам, ей 39 лет и она была подчиненной Потанина. Из-за недостатка информации Екатерина Потанина не попала в этот список.
Ирина Винер, жена Алишера Усманова
Муж: Алишер Усманов, основатель и основной акционер USM Holdings, состояние $14,4 млрд (№3 в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes).
Чем занимается: главный тренер российской сборной по художественной гимнастике, воспитала нескольких олимпийских чемпионок, в том числе и Алину Кабаеву.
Как познакомились: Ирина Винер-Усманова и Алишер Усманов познакомились в спортивном зале в Ташкенте, где она с 11 лет занималась художественной гимнастикой, а он — фехтованием. Позже они встретились в Москве, когда Винер уже работала тренером по гимнастике, а Усманов был студентом МГИМО. Вскоре они начали жить вместе. Предложение руки и сердца Усманов сделал, сидя в тюрьме, после того как был приговорен к 8 годам лишения свободы по так называемому «хлопковому делу» (В 1989 году суд снял судимость Усманова, а в 2000-м Верховный суд Узбекистана признал, что обвинительный приговор 1980 года является несправедливым. Таким образом, миллиардер был признан невиновным во вменяемых ему преступлениях и не имеет судимости). Из заключения Усманов послал Винер платок, что по узбекскому обычаю означает предложение руки и сердца. Они поженились в 1992 году.
Дети: У Ирины есть сын Антон Винер, общих детей нет.
Цитаты:
«Думаю, что любимый человек, любимое дело — счастье, данное свыше. Поэтому нужно, несмотря ни на что, не бросать и не предавать это счастье» (в интервью Forbes Woman).
«Мужа делает жена. По желанию женщины мужчина становится тем самым, которым она его придумала. Я всегда говорила Алишеру: «Ты — гений! Ты — великий!» И он стал таким, хотя прошел через многие испытания» (в интервью журналу Hello!).
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас