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Путешествие блогера в Махачкалу: впечатления

02.11.2016  |  15:52

Путешествие блогера в Махачкалу: впечатления

Первым делом отметим, что мнение блогера вполне может оказаться троллингом и не соответствовать действительности. То, что он сообщает весьма неприятно, а потому, хотелось бы услышать альтернативное мнение в комментариях.

Вот сам текст.

Махачкала – мусорная столица России. Я побывал в большинстве регионов России и почти во всех странах мира. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что Махачкала – один из самых загаженных городов на земле.

Гордиться тут совсем нечем. Хорошие гостеприимные люди, красивые горы, отличная кухня, заниженные "Приоры" и новенькие "Порше Кайенны" – всё утопает в мусоре. Мусор в Махачкале повсюду: он на центральных площадях и во дворах, он на пляжах и в горах. Я не понимаю, как так произошло. У меня, жителя Москвы, такое не укладывается в голове. В какой момент что-то пошло не так, и дагестанцы всё засрали? Им самим не западло жить на помойке? На Кавказе любят говорить о чести, достоинстве, уважении к женщинам, детям и старикам. Попробуйте оскорбить мать дагестанца или как-то неуважительно высказаться о религии.

Ни один дагестанец этого не стерпит – в лучшем случае вы навсегда останетесь его врагом. Но этот же самый дагестанец совершенно не переживает, что его мать ходит среди гниющих зловонных куч мусора. Что его дети купаются среди бутылок и пакетов в море. Он спокойно может молиться на свалке, и его это никак не унижает, никак не беспокоит. Я не понимаю этого. У меня это не укладывается в голове. Люди, засравшие свой город, пишут мне притчи про пчелу и муху, которая ищет говно. Люди, сидящие по уши в говне, пишут, что я свинья, которая грязь найдет. Да нет, грязь у вас искать не надо. У вас надо поискать место, где ее нет. Посмотрите со стороны, во что вы превратили город. Посмотрите и скажите, можно ли говорить о гордости, чести, об уважении, когда вы ходите среди гниющих на летней жаре отходов?

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