en in english ge ქართულად
 
четверг, 22 декабря 2016
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
События

Анджелина Джоли родом из Дагестана?

06.12.2016  |  13:01

Анджелина Джоли родом из Дагестана?. Анджелина Джоли родом из Дагестана?

Сегодня расскажу вам о малоизвестном факте, но Анджелина Джоли из Дагестана, а именно из лакского села Бурши. При рождении ей дали имя Атикат Гулбичатова, но после перезда в США имя пришлось сменить, т.к. там не любили дагестанцев.

Девочка обладала необычайной красотой, ведь все мы знаем, что самые красивые девушки на Кавказе это лачки. Детство свое она провела в Махачкале, обучалась в средней школе №15. Семья их жила на Мамедбекова, недалеко от Тарки. Отец Атикат работал шофером при правительстве РД, а мать была простой швеей.

В детстве Атикат была очень активной девочкой, её интересовало буквально всё. Она занималась спортом, училась в музыкальном кружке, участвовала в дубатном клубе. Учителя были очень довольны ею. В то время не было понятия бомбиты, дияры и т.д. Жили все дружно и без суеты. Одевались в вещи старших братьев и сестер.

Во время перестройки семье пришлось переехать в США.

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2016. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100