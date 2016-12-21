Анджелина Джоли родом из Дагестана?

06.12.2016 | 13:01

Сегодня расскажу вам о малоизвестном факте, но Анджелина Джоли из Дагестана, а именно из лакского села Бурши. При рождении ей дали имя Атикат Гулбичатова, но после перезда в США имя пришлось сменить, т.к. там не любили дагестанцев.

Девочка обладала необычайной красотой, ведь все мы знаем, что самые красивые девушки на Кавказе это лачки. Детство свое она провела в Махачкале, обучалась в средней школе №15. Семья их жила на Мамедбекова, недалеко от Тарки. Отец Атикат работал шофером при правительстве РД, а мать была простой швеей.

В детстве Атикат была очень активной девочкой, её интересовало буквально всё. Она занималась спортом, училась в музыкальном кружке, участвовала в дубатном клубе. Учителя были очень довольны ею. В то время не было понятия бомбиты, дияры и т.д. Жили все дружно и без суеты. Одевались в вещи старших братьев и сестер.

Во время перестройки семье пришлось переехать в США.