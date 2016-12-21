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Шахдаг признан красивейшим местом планеты13.12.2016 | 17:15
Шахдаг признан красивейшим местом планеты.
Известное международное издание Business Insider опубликовало лучшие снимки Instagram, демонстрирующие красоту окружающего мира.
Серия насчитывает 22 фотографии, сделанных в разных уголках земного шара. Представители издания на свое усмотрение выбрали наиболее удачные и впечатляющие из огромного количества фоторабот, размещенных пользователями в сети.
На фотографиях запечатлены парк Ричмонд в Великобритании, Стонхейвен-Бич в Шотландии, озеро Тахо в Калифорнии (США), а также множество других живопистных мест и просто необычные и красивые явления на планете. И вот в этот список "22-х" из сотен тысяч фотографий попал потрясающий снимок горы "Шахдаг".
Шахдаг не паз фигурировал в различных рейтингах. Например, в конце прошлого года, лезгинская горная вершина оказалась в десятке лучших горнолыжных курортов СНГ по версии Travel. ru и Forbes. Как отмечалось тогда, в горнолыжном комплексе Шахдаг, расположенным на высоте 2500 м над уровнем моря, есть пять зеленых, пять синих и четыре красных трассы, их обслуживают 11 подъемников. Есть собственная лыжная школа, а кроме лыж,
"Шахдаг" предлагает катание на снегоходах, снегоступах, сегвиях и квадроциклах и отдых в местных спа-салонах.
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