С 2017 года в Грузии вырастут налоги на сигареты, бензин и автомобилиl

20.12.2016 | 11:01

Общий доход бюджета от вводимых налогов принесет бюджету Грузии 548 миллионов лари, заявил министр финансов Дмитрий Кумсишвили. Согласно Госбюджету на 2017 год, поступления составят 11 миллиардов 457 миллионов лари, что более чем на 1,3 миллиарда больше показателя текущего года.

Повышение налогов является частью плана правительства Грузии по укреплению национальной валюты и еще одной попыткой привлечения дополнительных средств в государственный бюджет. На сегодняшний день курс лари по отношению к доллару составляет 2,6837 лари за 1 доллар.

Больше всего против поправок в Налоговый кодекс выступают автомобилисты и импортеры, так как новые налоги больше всего скажутся на их карманах. Они даже проводили акции протеста, но парламент не внял их просьбам.

Что касается акциза за импорт автомобилей, то в Грузии он рассчитывается в зависимости от кубатуры двигателя и года выпуска. С 1 января 2017 года в среднем он поднимется от 0,2 лари до 1,5 лари за кубический сантиметр двигателя. Самым затратным окажется импорт машин с момента выпуска которых прошло более 14 лет. В случае гибридных машин любого года выпуска акциз напротив сократится - на 60%. Самыми болезненными поправки окажутся для тех, кто захочет привезти в Грузию автомобиль с правым рулем - с 1 января 2017 года акциз на импорт таких размер будет соответствовать тройному размеру акциза в зависимости от года выпуска.

Кроме того, те автовладельцы, чей доход превышает 40 тысяч лари, должны будут платить налог на автомобиль - от 60 до 500 лари в зависимости от года его выпуска. Дороже всего будут обходиться новые машины. Что касается акциза на нефтепродукты, то он увеличится на 120 лари за 1000 кубометра сжиженного газа и ровно в два раза на 1 тонну ввозимых нефтепродуктов, в том числе на бензин, дизель и машинные масла. Сегодня стоимость сжиженного газа - от 80 до 120 лари.