Библиотекарь из Грузии бережёт редкие книги Нижнего Тагила

21.12.2016 | 16:11

Главный библиотекарь отдела специализированной литературы Центральной библиотеки Нижнего Тагила Лариса Амирова приехала на Урал из Грузии. В Тагиле она занимается сохранностью редкой литературы и делает всё, чтобы раритетные издания не лежали мёртвым грузом, а встречались с благодарными читателями. Журналист областной свердловской газеты взял у Ларисы Амировой интервью.

— Лариса Насраддиновна, как вы стали тагильчанкой?

— Я выросла в азербайджанской семье в грузинском городе Марнеули. Там испокон веков рядом жили люди разных национальностей и религий. Папа — кадровый офицер, для него было важным, чтобы все дети получили образование. Поэтому после школы я поехала поступать на далёкий Урал. В Нижнем Тагиле к тому времени жил и учился в институте брат Тахир. Я поступила в пединститут на факультет иностранных языков.

— И семью здесь создали?

— Да. Вилаят тоже в Нижнем Тагиле учился в Высшей школе милиции. Поженились на пятом курсе.

— Как приняла вас азербайджанская диаспора? Не секрет, что в восточных семьях крайне высоко ценится материальный достаток.

— Но превыше материальных благ всё-таки ценится образование, интеллигентная работа.

— А порядком, когда женщина должна сидеть дома, вести хозяйство, растить детей — тоже пренебрегли?

— У русских женщин тоже есть домашнее хозяйство, дети, а они работают. Так и я. Даже когда в декрете была, подрабатывала переводами в работе со спортивными командами.

— Но какие-то традиции своего народа всё же сохранили?

— Прежде всего гостеприимство. Если принимаешь гостей, стол должен "ломиться". Уважение к хлебу — тоже наша особенность. Я сама этим с детства усвоила и детям передала.

— Как вы открыли для себя библиотеку?

— В 2003 году пришла устраиваться. Единственный вопрос, который мне задали, — как я отношусь к событиям в Чечне. Ответила, как думала — Чечне нужен мир в составе России. В коллективе прижилась легко, коллеги уже вскоре говорили с удивлением, что, будто 100 лет меня знают.

— Вам мало ежедневных обязанностей по выдаче литературы, находите время для проектов…

— Начальник нашего отдела Ольга Начапкина была инициатором проекта по речевой адаптации для мигрантов.