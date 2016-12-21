Двенадцать виноградин и чечевица: что едят на Новый год в разных странах

22.12.2016 | 21:09

В России - икра, шампанское, оливье и селедка под шубой. Интересно, а что у соседей появляется на новогоднем столе? С какими блюдами встречают Новый год в Европе и Азии. Об оригинальных новогодних традициях АиФ.ru рассказала Анастасия Шарова, специалист по гастрономическому туризму и основатель гастропортала Happy Bellyfish:

Главный праздник в Европе - это, конечно, Рождество. Но на Новый год тоже устраиваются вечеринки, которые связаны с многолетними традициями и на которых подаются определенные привычные блюда.

Армения

У армян - целых три Новых года. Аманор, Навасард, или Каханд, и 1 января. Первый - отмечали в марте, второй - праздник урожая, до сих пор отмечается 11 августа. Его символом является приправа нгатзахик - цветок, растущий на склонах Арарата. Есть даже пословица: «Без вина придет новый год, без нгатзахика - запоздает». Также в меню праздничного застолья традиционно включают другие продукты, название которых начинается на «Н», например, нур (гранат) и нуш (миндаль).

Наконец, 1 января. Армяне перед 31 декабря пекут новогодние пироги. Самый главный тари - плоский хлеб, поверхность которого украшена орехами, изюмом и фруктами - символами плодородия. В этот хлеб обычно прятали монету или бусину. Кому она достанется - того ждет удача в новом году.

Грузия

Новогодний стол в Грузии с вечера ломится от закусок: сациви, хачапури, различные соленья, сыры... Одним из типичных блюд в эту ночь является пирог по-гурийски: он похож на хачапури, но помимо сыра в начинку добавляют вареные яйца. Кроме того, на праздник в этот пирог нередко кладут монетку: тому, кому она достанется, улыбнется удача в новом году. Грузины очень вдумчиво и ответственно подходят к подготовке к Новому году, поэтому стол 31 декабря у них всегда ломится от закусок, горячего и, конечно, сладостей.

Испания

В Испании существует древняя традиция, распространившаяся также на страны Латинской Америки. Во время двенадцати ударов часов на местном аналоге Кремлевских курантов - часов на башне центральной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль - нужно съесть двенадцать виноградин, загадывая по желанию на каждую из них.

Волшебные традиции. Как загадывают желание на Новый год в разных странах →

Италия