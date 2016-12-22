en in english ge ქართულად
 
воскресенье, 25 декабря 2016
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
События

В Грузии отменили тюремное наказание за употребление марихуаны в малых дозах

25.12.2016  |  07:25

В Грузии отменили тюремное наказание за употребление марихуаны в малых дозах. 30015.jpeg

 

В Грузии упразднили тюремное наказание за потребление или приобретение марихуаны в небольших объемах. Соответствующее решение вынес Конституционный суд Грузии.


Суд признал неконституционной норму, предполагающую тюремное наказание за употребление и приобретение конопли для личного пользования - наказание упразднено.

Инициатором отмены нормы Уголовного кодекса стал аппарат омбудсмена. Народный защитник обосновал свой иск тем, что наказание, предусмотренное в данных случаях, является чрезмерным.

Ранее Конституционный суд признал содержание правовой нормы, допускающей лишение свободы за приобретение и хранение марихуаны до 70 граммов для личного пользования, неконституционным.
Суд отметил, что приобретение и хранение до 70 граммов марихуаны само по себе не указывает на цель или реальный риск сбыта, и лишение свободы за такое деяние является негуманным обращением, которое противоречит конституции.

После

решения Конституционного суда в Грузии создалась ситуация, когда за хранение 70 грамм марихуаны нарушителя не могли посадить в тюрьму или оштрафовать, однако в случае, когда речь шла о малых объемах, например, о 5 граммах, человек подпадал уже под другую статью.

В ходе рассмотрения иска народного защитника, суд пришел к выводу, что норма об употреблении малого количества марихуаны повторяет смысл нормы, которая была упразднена ранее.

«Конституционный суд Грузии посчитал, что норма об употреблении малого количества марихуаны, а также приобретение, хранение и изготовление в личных целях, повторяет смысл уже признанной неконституционной нормы и признал спорную норму неконституционной», - говорится в сообщении.

Суд продолжит рассмотрение вопроса о признании неконституционной нормы о тюремном наказании за повторное употребление, приобретение, хранение и изготовление в личных целях других наркотических средств.

Употребление наркотиков в Грузии является административным наказанием, если нарушителя поймают впервые, и уголовным, если такой факт будет зафиксирован повторно.

В период с января по октябрь было зафиксировано порядка 4 тысяч наркопреступлений, половина из которых связана с повторным потреблением наркотиков.

Вопрос о декриминализации марихуаны периодически становится темой горячих споров в Грузии. Шумные акции с требованием отмены уголовной ответственности за потребление марихуаны проводятся в Грузии все чаще.

Полной легализации наркотиков в Грузии требует «Движение белого шума».

вперед »
1
 2

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2016. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100