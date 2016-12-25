26.12.2016 | 13:06

Моя любовь невозможна без уважения. В первую очередь, человек должен давать мне чувство важности. Ему важно моё присутствие. Ему важно, что я думаю о том, что происходит вокруг. Так же важны и мои чувства при этом. Большую важность должны иметь мои желания, потребности.

Ему должно быть важно обсуждать со мной любые темы. Никогда не упрекать ошибками и прошлым. С гордостью держать за руки на людях. Понимать, что иногда, я хочу делать что-то совершенно самостоятельно, что есть вещи, которым хозяйка могу быть только я. И есть вещи, которым он должен учить меня и быть поддержкой.

Так же и я хочу уважать человека, рядом с которым отправилась в путь. Понимать, что со мною сильная, адекватная личность. Хочу с восхищением смотреть на то, как он делает дела. Быть уверенной в том, что в любой ситуации, в любом обществе, этот человек будет держаться достойным образом, без любого стеснения, не струсит, не будет шутом, зазнайкой или хвастуном. Произнося имя которого, люди будут вспоминать о чести и разуме. Для которого, я буду хотеть готовить и снимать пальто с его плеч, когда он приходит.

Уважение-это и есть любовь. Любовь, которая даёт уверенность и силы.