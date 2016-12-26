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Что красит девушку?28.12.2016 | 09:02
Что красит девушку? Не яркий цвет помады, Не золото, не бархат, не шелка. Что красит девушку? Какою быть ей надо? Об этом говорят во все века:
Не гордой, а приветливой и скромной, Не дерзкой, а послушной и простой, Чтоб, чистотою покоряя мир огромный, Она бежала бы от болтовни пустой.
Нет скверных слов, нет выкриков хвастливых, Красавице такое не к лицу, Нет взглядов неприличных и блудливых, А есть почтенье к матери, к отцу.
Красива та, которая умеет Себя смирить и ближнего простить. Прекрасна та, которая не смеет Себе позволить лгать, хамить и мстить.
Блистает ярко красотой чудесной Та, у которой совесть говорит: «Будь целомудренной, трудолюбивой, честной, Такою быть Сам Бог тебе велит!»
Сегодня многие желают быть иными И рабски служат ложной красоте. Желаю, девушки, я вам не быть такими, А всеми силами стремиться к чистоте.
Когда любовью, верой, добротою Наполнен будет жизни каждый час, Тогда спасительной небесной красотою Господь чудесно всех украсит нас!
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