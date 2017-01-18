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Что такое влюбленность?

18.01.2017  |  17:15

Что такое влюбленность?

Я не знаю, можно ли назвать мои чувства к тебе влюбленностью.

Но, знаешь..

Каждый раз, когда меня что-то тревожит, Каждый раз, когда кто-то меня обижает, Доводит словами до боли на сердце/в душе, Когда хочется скрыться подальше от всех на свете,

Мне хочется оказаться именно в твоих объятиях, Прижаться именно к твоей щеке. В такие моменты хочется, чтобы именно твоя рука пригладила мои волосы.. Чтобы именно ты мне сказал три простых слова: "Все будет хорошо"

И я тебе поверю, и тогда я обрету покой..

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