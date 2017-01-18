|in english
|ქართულად
среда, 18 января 2017
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|Видео
|Архив
-
События
- Что красит девушку? 2016-12-28 09:02
- Любовь невозможна без уважения 2016-12-26 13:06
- В Грузии отменили тюремное наказание за употребление марихуаны в малых дозах 2016-12-25 07:25
-
-
- Двенадцать виноградин и чечевица: что едят на Новый год в разных странах 2016-12-22 21:09
- Библиотекарь из Грузии бережёт редкие книги Нижнего Тагила 2016-12-21 16:11
События
Что такое влюбленность?18.01.2017 | 17:15
Я не знаю, можно ли назвать мои чувства к тебе влюбленностью.
Но, знаешь..
Каждый раз, когда меня что-то тревожит, Каждый раз, когда кто-то меня обижает, Доводит словами до боли на сердце/в душе, Когда хочется скрыться подальше от всех на свете,
Мне хочется оказаться именно в твоих объятиях, Прижаться именно к твоей щеке. В такие моменты хочется, чтобы именно твоя рука пригладила мои волосы.. Чтобы именно ты мне сказал три простых слова: "Все будет хорошо"
И я тебе поверю, и тогда я обрету покой..
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info новости статьи все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter