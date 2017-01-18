Что такое влюбленность?

18.01.2017 | 17:15

Я не знаю, можно ли назвать мои чувства к тебе влюбленностью.

Но, знаешь..

Каждый раз, когда меня что-то тревожит, Каждый раз, когда кто-то меня обижает, Доводит словами до боли на сердце/в душе, Когда хочется скрыться подальше от всех на свете,

Мне хочется оказаться именно в твоих объятиях, Прижаться именно к твоей щеке. В такие моменты хочется, чтобы именно твоя рука пригладила мои волосы.. Чтобы именно ты мне сказал три простых слова: "Все будет хорошо"

И я тебе поверю, и тогда я обрету покой..