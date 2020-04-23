Не отвлекаемся на мелочи

Человеку свойственно отвлекаться — это неизбежно, как восход или закат. Только такие отвлечения способствуют потере продуктивности.

Как же не упускать время и есть ли способы сконцентрироваться на задаче и не отвлекаться?

Для начала необходимо устранить факторы, которые так часто вас отвлекают.

Чтобы продуктивность работы повысилась, необходимо создать для нее рабочую атмосферу, чтобы не было соблазна заняться тем, что вас отвлечет.

Научитесь показывать окружающим, что вы заняты и вас нельзя отвлекать.

Например, закройте дверь в кабинет, наденьте наушники, поставьте телефон на режим "без звука" и уберите его как можно дальше, также стоит отключить уведомления от приложений. Научитесь ставить цели и делайте это каждый день.

В день должно быть минимум три цели, ведь длинные списки никому не нравятся.

Пишите свои цели на листочке и оставляйте на видном месте.

Сведя ежедневные цели к минимуму, вы сами поймете, над чем именно вам сегодня необходимо поработать.

На трех целях сфокусироваться легче, и вы точно их выполните.

Для целей выбирайте более короткие сроки.

Если вы постоянно работаете, что успеваете, наверняка больше, чем остальные.

Дело в том, что мы работаем в отведенное время, а после тратим его на бездельничество. А все потому, что человеческий разум сохраняет энергию тогда, когда это становится возможным.

Если мы не знаем, чем себя занять, то скорее всего будем просто листать ленты социальных сетей, смотреть фотографии или смотреть ТВ.

А если перед вами стоит дедлайн какого-то важного дела, то ваш разум начинает с большой силой фокусироваться на том, чтобы избежать этого.

Чтобы сдать все вовремя, нужно поставить минимальный срок на выполнение задачи, а также подкрепить чем-то. Например, нужно сдать проект, тогда сообщите, что наброски будут уже к вечеру, так вероятность того, что вы сконцентрируетесь на деле, увеличивается в разы.

Важно научиться следить за своими мыслями!

Часто мы тратим свое время на размышления, таким образом, находимся в режиме как бы автопилота и уже не знаем, как управлять этим потоком.

Чтобы работа стала продуктивнее, нужно уметь следить за тем, о чем вы думаете и как себя отвлекаете. Как только вы ловите себя на мысли, что пора бы сменить свое занятие, то успокойтесь, выдохните и старайтесь не реагировать на эти мысли. Так вам удастся вернуться к работе намного быстрее.

Фото: gorod. lv