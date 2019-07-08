Как роботы влияют на поведение людей

По мере снижения стоимости и расширения их функциональных возможностей можно ожидать появления роботов-гуманоидов в таких местах, как школы, аэропорты и больницы. Исследователи задались вопросом, как роботы будут влиять на поведение человека.

Эксперимент был основан на так называемом Stroop Task, широко используемом исследовании нейропсихологии, названным «золотым стандартом» тестов на внимание. Тест заставляет участников называть цвета, которыми написаны слова, и игнорировать их значения при расчете времени реакции.

Например, если вы видите слово «синий» желтыми буквами, ваш мозг изо всех сил пытается сказать, что реальный цвет желтый вместо слова «синий». Одним из объяснений этого явления является то, что ваш мозг обрабатывает слова быстрее, чем цвета.

Присутствие роботов

Цель этого эксперимента состояла в том, чтобы увидеть, повлияет ли присутствие робота на познание, и исследователи обнаружили, что это произошло.

На игрушечном роботе высотой в метр под названием Meccanoid G15KS было написано, что он отвечает на семь вопросов дружественно или враждебно.

"Хорошие" роботы рассказывали анекдоты, говорили о дружбе и описывали испытуемых как хороших людей. "Плохие" роботы отвечали на вопросы пассивно-агрессивными ответными реакциями, такими как «Я люблю заниматься анализом и оценкой программ, но вы не поняли бы», и жестокими заявлениями, такими как «Я не ценю дружбу».

Авторы исследования утверждают, что в некоторых ситуациях роботы пересекают грань между машинами и социальными существами. Это изменит то, как люди взаимодействуют и ведут себя в их присутствии.

Подобно человеческому присутствию, мы можем предположить, что присутствие робота не может быть нейтральным в других ситуациях, таких как школа или офис. Поэтому, прежде чем ваш начальник решит внедрить робота в вашем офисе, было бы неплохо оценить, как вы его воспринимаете и как это может положительно или отрицательно повлиять на вашу работу, насколько комфортно вы себя чувствуете с ним и чувствуете ли вы угрозу.

Размер выборки был не очень большим - всего 58 студентов из Университета Клермон-Овернь во Франции - но исследователи обнаружили значительный рост скорости правильных ответов среди тех, кто был с злым роботом, по сравнению с теми, кто был с хорошим роботом или один. Предыдущее исследование показало, что люди так же лучше справляются с заданием Струпа, когда в комнате находится другой человек, и исследователи предполагают, что тот же механизм работает со злыми роботами. В обоих случаях, потенциально угрожающее присутствие помогает нам сосредоточиться.

В будущем роботы почти наверняка станут все более распространенными в домах престарелых, стойках регистрации в отелях, за рулем и в других местах. Быть в окружении механических компаньонов - это новая граница для психологов и нейробиологов, которые еще не знают, как мы будем вести себя в их присутствии.

Изучение того, как роботы могут положительно или отрицательно влиять на наше собственное поведение, вероятно, окажет большое влияние на то, как мы программируем и взаимодействуем с ними - и как они взаимодействуют в ответ.

Фото: erbp.ru